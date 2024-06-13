Пашинян: выход Армении из ОДКБ станет следующим логическим шагом

12 июня Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, при этом он не уточнил сроки. По его словам, Ереван находится «на пути к настоящей Армении, на пути к суверенному, мирному, разграниченному государству». Кроме того, он обвинил бывшие власти страны во вступлении в ОДКБ в надежде на то, что Азербайджан не начнет решать проблему Карабаха военным путем.