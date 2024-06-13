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Пашинян: выход Армении из ОДКБ станет следующим логическим шагом

Ведомости

Выход Армении из ОДКБ станет следующим логическим шагом, власти страны решат, когда именно его сделать. Об этом в парламенте заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Следующим логическим шагом станет выход из ОДКБ. Мы решим, будет ли это через месяц, год или три года», – сказал он (цитата по ТАСС).

12 июня Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, при этом он не уточнил сроки. По его словам, Ереван находится «на пути к настоящей Армении, на пути к суверенному, мирному, разграниченному государству». Кроме того, он обвинил бывшие власти страны во вступлении в ОДКБ в надежде на то, что Азербайджан не начнет решать проблему Карабаха военным путем.

В тот же день министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян опроверг выход Армении из ОДКБ. Пашинян сказал, что Армения решит, когда выйдет, но обратно не вернется. По словам Мирзояна, «он сказал это – не меньше, но и не больше».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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