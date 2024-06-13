Пашинян: выход Армении из ОДКБ станет следующим логическим шагом
Выход Армении из ОДКБ станет следующим логическим шагом, власти страны решат, когда именно его сделать. Об этом в парламенте заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Следующим логическим шагом станет выход из ОДКБ. Мы решим, будет ли это через месяц, год или три года», – сказал он (цитата по ТАСС).
12 июня Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, при этом он не уточнил сроки. По его словам, Ереван находится «на пути к настоящей Армении, на пути к суверенному, мирному, разграниченному государству». Кроме того, он обвинил бывшие власти страны во вступлении в ОДКБ в надежде на то, что Азербайджан не начнет решать проблему Карабаха военным путем.
В тот же день министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян опроверг выход Армении из ОДКБ. Пашинян сказал, что Армения решит, когда выйдет, но обратно не вернется. По словам Мирзояна, «он сказал это – не меньше, но и не больше».