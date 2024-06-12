Глава МИД Армении опроверг слова Пашиняна о выходе из ОДКБ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не говорил, что республика выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на заседании в парламенте, передает «Sputnik Армения».
Министр уточнил, что заседание было записано и можно проверить заявление премьера. Пашинян сказал, что Армения решит, когда выйдет, но обратно не вернется.
«Он сказал это – ни меньше, но и не больше», – подчеркнул Мирзоян.
«Выйдем. Мы решим, когда», – сказал Пашинян, не уточнив точных сроков (цитата по News.am).
По его словам, сейчас Ереван «на пути к настоящей Армении, на пути к суверенному, мирному, разграниченному государству». В своем выступлении Пашинян обвинил бывшие власти страны во вступлении в ОДКБ, в вере в то, что Азербайджан не начнет решать проблему Карабаха военным путем, а также в том, что теперь, по словам премьера, существование Армении находится под угрозой.
Параллельно с заявлением Пашиняна азербайджанское минобороны 12 июня сообщило о завершении вывода находившихся в Карабахе с ноября 2020 г. российских миротворцев. Вывод контингента начался в середине апреля.
19 сентября 2023 г. Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе, в результате которых непризнанная республика прекратила свое существование. Армения признала Нагорный Карабах территорией Азербайджана.