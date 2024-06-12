Глава МИД Армении опроверг слова Пашиняна о выходе из ОДКБ

По его словам, сейчас Ереван «на пути к настоящей Армении, на пути к суверенному, мирному, разграниченному государству». В своем выступлении Пашинян обвинил бывшие власти страны во вступлении в ОДКБ, в вере в то, что Азербайджан не начнет решать проблему Карабаха военным путем, а также в том, что теперь, по словам премьера, существование Армении находится под угрозой.