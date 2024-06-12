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Глава МИД Армении опроверг слова Пашиняна о выходе из ОДКБ

Ведомости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не говорил, что республика выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на заседании в парламенте, передает «Sputnik Армения».

Министр уточнил, что заседание было записано и можно проверить заявление премьера. Пашинян сказал, что Армения решит, когда выйдет, но обратно не вернется.

«Он сказал это – ни меньше, но и не больше», – подчеркнул Мирзоян.

12 июня премьер-министр Армении заявил, что республика выйдет из ОДКБ.

«Выйдем. Мы решим, когда», – сказал Пашинян, не уточнив точных сроков (цитата по News.am).

По его словам, сейчас Ереван «на пути к настоящей Армении, на пути к суверенному, мирному, разграниченному государству». В своем выступлении Пашинян обвинил бывшие власти страны во вступлении в ОДКБ, в вере в то, что Азербайджан не начнет решать проблему Карабаха военным путем, а также в том, что теперь, по словам премьера, существование Армении находится под угрозой.

Параллельно с заявлением Пашиняна азербайджанское минобороны 12 июня сообщило о завершении вывода находившихся в Карабахе с ноября 2020 г. российских миротворцев. Вывод контингента начался в середине апреля.

19 сентября 2023 г. Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе, в результате которых непризнанная республика прекратила свое существование. Армения признала Нагорный Карабах территорией Азербайджана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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