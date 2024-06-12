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Минобороны Азербайджана: вывод российских миротворцев из Карабаха завершился

Ведомости

Процесс вывода российских миротворцев из Карабахского региона завершен, сообщает минобороны Азербайджана.

Личный состав, вооружение и техника миротворческого контингента России полностью покинули территорию республики.

Осенью 2020 г. произошел очередной виток эскалации в Карабахе. Российские миротворцы находились в Нагорном Карабахе в соответствии с трехсторонним заявлением президентов России, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 г. о прекращении огня в регионе.

Вывод российских миротворцев с территории Карабаха начался с середины апреля 2024 г. Еще в декабре 2022 г. премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российская миротворческая миссия якобы не выполняет свои обязательства в Нагорном Карабахе. В МИД РФ отмечали, что миротворцы эффективно выполняют свои задачи, выступая гарантом стабильности в регионе.

19 сентября 2023 г. Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе, в результате которых непризнанная республика прекратила свое существование. Армения признала Нагорный Карабах территорией Азербайджана.

28 сентября 2023 г. Армения подала иск в Международный суд ООН против Азербайджана по делу о предполагаемой дискриминации в Нагорном Карабахе. Ереван, ссылаясь на ст. 41 и 73 регламента суда, направил просьбу об указании временных мер для сохранения и защиты прав, закрепленных в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. 16 апреля 2024 г. на прениях в Международном суде ООН представитель Армении Егише Киракосян заявил, что республика не претендует на территории Азербайджана и привержена созданию условий для крепкого и долгосрочного мира.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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