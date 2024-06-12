Минобороны Азербайджана: вывод российских миротворцев из Карабаха завершился
Процесс вывода российских миротворцев из Карабахского региона завершен, сообщает минобороны Азербайджана.
Личный состав, вооружение и техника миротворческого контингента России полностью покинули территорию республики.
Осенью 2020 г. произошел очередной виток эскалации в Карабахе. Российские миротворцы находились в Нагорном Карабахе в соответствии с трехсторонним заявлением президентов России, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 г. о прекращении огня в регионе.
Вывод российских миротворцев с территории Карабаха начался с середины апреля 2024 г. Еще в декабре 2022 г. премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российская миротворческая миссия якобы не выполняет свои обязательства в Нагорном Карабахе. В МИД РФ отмечали, что миротворцы эффективно выполняют свои задачи, выступая гарантом стабильности в регионе.
19 сентября 2023 г. Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе, в результате которых непризнанная республика прекратила свое существование. Армения признала Нагорный Карабах территорией Азербайджана.
28 сентября 2023 г. Армения подала иск в Международный суд ООН против Азербайджана по делу о предполагаемой дискриминации в Нагорном Карабахе. Ереван, ссылаясь на ст. 41 и 73 регламента суда, направил просьбу об указании временных мер для сохранения и защиты прав, закрепленных в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. 16 апреля 2024 г. на прениях в Международном суде ООН представитель Армении Егише Киракосян заявил, что республика не претендует на территории Азербайджана и привержена созданию условий для крепкого и долгосрочного мира.