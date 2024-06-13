Посол Белоруссии в РФ обратил внимание Пашиняна на ситуацию с протестами

13 июня премьер-министр Армении возмутился заявлением президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно конфликта в Нагорном Карабахе. По мнению Пашиняна, Лукашенко «поощрял, верил, желал победы Азербайджану». Он подчеркнул, что ни один официальный представитель Армении не посетит Белоруссию, пока ее президентом является Лукашенко. Пашинян добавил, что в рамках ОДКБ могут произойти изменения, если Минск «сам решит выйти из ОДКБ» или же Лукашенко извинится перед армянским народом.