Посол Белоруссии в РФ обратил внимание Пашиняна на ситуацию с протестами
Премьер-министру Армении Николу Пашиняну нужно разобраться в ситуации и с протестами в республике. Об этом заявил посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой, комментируя слова Пашиняна в адрес Минска.
«Пашиняну нужно разобраться, еще там у него [в Ереване] протесты идут», – сказал Крутой перед презентацией экспозиции Минска в павильоне Белоруссии на ВДНХ (цитата по ТАСС).
В мае и июне в Ереване прошло несколько протестных акций с требованием к Пашиняну уйти в отставку. Поводом для митингов стали договоренности между Баку и Ереваном о делимитации северного участка армяно-азербайджанской границы в районе Тавушской области Армении. По ее результатам четыре армянских села перешли под контроль азербайджанских пограничников.
13 июня премьер-министр Армении возмутился заявлением президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно конфликта в Нагорном Карабахе. По мнению Пашиняна, Лукашенко «поощрял, верил, желал победы Азербайджану». Он подчеркнул, что ни один официальный представитель Армении не посетит Белоруссию, пока ее президентом является Лукашенко. Пашинян добавил, что в рамках ОДКБ могут произойти изменения, если Минск «сам решит выйти из ОДКБ» или же Лукашенко извинится перед армянским народом.
Лукашенко посетил Азербайджан с государственным визитом 15-17 мая, он также побывал в Нагорном Карабахе. На встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенным составе белорусский лидер заявил, что обе страны «одинаково понимают мир», и употребил фразу «ваша освободительная война», отметив, что лидеры обсуждали, что в ней «можно победить».