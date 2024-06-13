Минобороны РФ заявило об отражении восьми контратак ВСУ в Харьковской области
Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области отразили восемь контратак штурмовых групп вооруженных сил и нацгвардии Украины, а также заняли более выгодные позиции. Об этом заявили в Минобороны России.
Поражение нанесено также формированиям мотопехотной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады теробороны в районах населенных пунктов Терновая, Волчанские Хутора, Тихое и Волчанск Харьковской области. В Минобороны РФ утверждают, что потери противника на этом направлении составили до 305 военнослужащих.
Согласно сводке, в целом за сутки средствами противовоздушной обороны РФ сбиты 33 беспилотных летательных аппарата, четыре реактивных снаряда Vampire чешского производства и HIMARS производства США.
10 июня Минобороны России заявило, что под контроль взято село Старомайорское в Волновахском районе Донецкой народной республики. 9 июня сообщалось о взятии российской армией села Рыжевка в Сумской области Украины на границе с Курской областью.
О начале проведения специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 г. заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, она необходима для защиты населения Донбасса, денацификации и демилитаризации соседнего государства. В ходе боевых действий Вооруженные силы РФ взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В 2022 г. эти территории вошли в состав России по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.