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Минобороны РФ заявило об отражении восьми контратак ВСУ в Харьковской области

Ведомости

Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области отразили восемь контратак штурмовых групп вооруженных сил и нацгвардии Украины, а также заняли более выгодные позиции. Об этом заявили в Минобороны России.

Поражение нанесено также формированиям мотопехотной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады теробороны в районах населенных пунктов Терновая, Волчанские Хутора, Тихое и Волчанск Харьковской области. В Минобороны РФ утверждают, что потери противника на этом направлении составили до 305 военнослужащих.

Согласно сводке, в целом за сутки средствами противовоздушной обороны РФ сбиты 33 беспилотных летательных аппарата, четыре реактивных снаряда Vampire чешского производства и HIMARS производства США.

10 июня Минобороны России заявило, что под контроль взято село Старомайорское в Волновахском районе Донецкой народной республики. 9 июня сообщалось о взятии российской армией села Рыжевка в Сумской области Украины на границе с Курской областью.

О начале проведения специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 г. заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, она необходима для защиты населения Донбасса, денацификации и демилитаризации соседнего государства. В ходе боевых действий Вооруженные силы РФ взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В 2022 г. эти территории вошли в состав России по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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