Белоруссия отозвала посла в Армении для консультаций
Белоруссия отозвала своего посла в Армении для консультаций, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз.
«Представитель посольства Армении сегодня вызван в МИД, чтобы попытаться разъяснить нам этот вопрос. Учитывая развитие ситуации, наш посол из Еревана в ближайшее время также прибудет в Минск», – сказал он после того, как посол Армении в Белоруссии был отозван в Ереван для консультаций (цитата по «РИА Новости»).
Белоруссия видит, насколько сложная внутриполитическая ситуация складывается в Армении, подчеркнул Глаз. Он заявил, что способ отвлечь внимание от внутренних проблем с помощью образа внешнего врага – весьма недальновидная позиция. Кроме того, Глаз добавил, что Минск не намерен ухудшать дружеские отношения с Ереваном, несмотря на усилия руководства Армении и внешних игроков.
13 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян возмутился заявлением президента Белоруссии Александра Лукашенко по поводу конфликта в Нагорном Карабахе. По словам Пашиняна, Лукашенко «поощрял, верил, желал победы Азербайджану». Премьер-министр Армении добавил, что он никогда не посетит Белоруссию до тех пор, пока пост президента будет занимать Лукашенко.
В тот же день посла Армении в Белоруссии вызвали в Ереван для консультаций. Подробности МИД Армении не привел.