Белоруссия отозвала посла в Армении для консультаций

«Представитель посольства Армении сегодня вызван в МИД, чтобы попытаться разъяснить нам этот вопрос. Учитывая развитие ситуации, наш посол из Еревана в ближайшее время также прибудет в Минск», – сказал он после того, как посол Армении в Белоруссии был отозван в Ереван для консультаций (цитата по «РИА Новости»).