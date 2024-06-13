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МИД России оценил снятие запрета на поставки западного оружия «Азову»

Ведомости

Решение США снять запрет на поставки вооружения батальону «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) чудовищно, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

«Это чудовищно, если американские эксперты, а именно таковыми они себя считают, работая в госдепартаменте, полагают, что националистический батальон "Азов", который влился в ряды ВСУ, при этом не отказался ни от чего – ни от символики, ни от идеологии, ни от способов ее реализации, перестал быть ультранационалистическим», – сказала она.

11 июня газета The Washington Post со ссылкой на заявление госдепа сообщила, что администрация президента США Джо Байдена сняла запрет на использование американского оружия батальоном «Азов». Данный запрет США ввели около 10 лет назад – тогда Вашингтон установил, что создатели батальона придерживаются расистских, ксенофобских и ультранационалистических взглядов.

«Азов» был создан в 2014 г. Батальон участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ, включен в состав национальной гвардии Украины. В августе 2022 г. Верховный суд России признал «Азов» террористической организацией, запретив ее деятельность на территории РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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