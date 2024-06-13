МИД России оценил снятие запрета на поставки западного оружия «Азову»

«Это чудовищно, если американские эксперты, а именно таковыми они себя считают, работая в госдепартаменте, полагают, что националистический батальон "Азов", который влился в ряды ВСУ, при этом не отказался ни от чего – ни от символики, ни от идеологии, ни от способов ее реализации, перестал быть ультранационалистическим», – сказала она.