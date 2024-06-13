МИД России оценил снятие запрета на поставки западного оружия «Азову»
Решение США снять запрет на поставки вооружения батальону «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) чудовищно, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.
«Это чудовищно, если американские эксперты, а именно таковыми они себя считают, работая в госдепартаменте, полагают, что националистический батальон "Азов", который влился в ряды ВСУ, при этом не отказался ни от чего – ни от символики, ни от идеологии, ни от способов ее реализации, перестал быть ультранационалистическим», – сказала она.
11 июня газета The Washington Post со ссылкой на заявление госдепа сообщила, что администрация президента США Джо Байдена сняла запрет на использование американского оружия батальоном «Азов». Данный запрет США ввели около 10 лет назад – тогда Вашингтон установил, что создатели батальона придерживаются расистских, ксенофобских и ультранационалистических взглядов.
«Азов» был создан в 2014 г. Батальон участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ, включен в состав национальной гвардии Украины. В августе 2022 г. Верховный суд России признал «Азов» террористической организацией, запретив ее деятельность на территории РФ.