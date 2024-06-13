Канада готова выделить Киеву $5 млрд кредита в счет будущих доходов от активов РФ

В этот же день Bloomberg со ссылкой на источники писал, что страны G7 договорились о структуре кредитов, основанной на размере их экономик, чтобы предоставить Украине около $50 млрд новой помощи. Киев может начать получать ее уже к концу года. Средства могут быть направлены на нужды обороны, экономики и на восстановление Украины. США, Европейский союз и другие участники «большой семерки» выделят Украине по одному кредиту. Доходы от российских активов со временем будут использованы для возврата этих денег.