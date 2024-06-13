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Канада готова выделить Киеву $5 млрд кредита в счет будущих доходов от активов РФ

Ведомости

Канада готова предоставить Украине кредит на сумму $5 млрд, который будет основан на будущих доходах от замороженных российских активов. Об этом сообщает Toronto CityNews со ссылкой на источник в правительстве.

Отмечается, что лидеры «большой семерки» (G7) завершают работу «над деталями кредита».

13 июня Financial Times со ссылкой на два источника сообщала, что страны G7 могут задействовать Всемирный банк для предоставления Украине кредита под залог доходов от замороженных российских активов.

В этот же день Bloomberg со ссылкой на источники писал, что страны G7 договорились о структуре кредитов, основанной на размере их экономик, чтобы предоставить Украине около $50 млрд новой помощи. Киев может начать получать ее уже к концу года. Средства могут быть направлены на нужды обороны, экономики и на восстановление Украины. США, Европейский союз и другие участники «большой семерки» выделят Украине по одному кредиту. Доходы от российских активов со временем будут использованы для возврата этих денег.

11 июня глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕК выделит Украине 1,5 млрд евро доходов от замороженных активов России уже в июле, причем 90% этой суммы пойдет на оружие.

Совет ЕС опубликовал постановление об изъятии доходов от активов РФ для военной поддержки Украине 22 мая. По словам министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, это позволит Киеву получить около 3 млрд евро в 2024 г. В документе упоминается, что объединение не собирается переводить России доходы от ее активов даже после прекращения действия санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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