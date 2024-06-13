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Пентагон: США не давали согласия на удары ВСУ вглубь территории России

Ведомости

США не одобряли нанесение ударов своим оружием вглубь территории России, эта политика остается без изменений, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

«Наша политика в том, что касается допустимости нанесения ударов на большие расстояния с применением американского оружия, не претерпела изменений», – заявил он в ходе конференции по итогам встречи стран – членов контактной группы помощи Украине (цитата по «РИА Новости»).

Глава американского миобороны также заявил, что продвижение России в районе Харькова замедляется после того, как некоторые союзники отменили ограничения на использование Киевом оружия на российской территории.

Вашингтон разрешил Киеву наносить удары по территории России в конце мая. Аналогичное решение приняли и другие западные страны, включая Францию, Германию, Польшу, Данию и Нидерланды. Последние две страны также разрешили ВСУ использовать F-16 для ударов по военным целям в России. Как заявлял 13 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, использование западного оружия, включая истребители F-16, для ударов по территории России «нельзя считать эскалацией». Однако данные истребители Украина еще не получила.  

5 июня президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями мировых информационных агентств заявил, что удары по территории России при участии западных стран означают прямую вовлеченность этих государств в войну против РФ. Он предупредил, что Москва может дать асимметричный ответ на поставки западного дальнобойного оружия Украине для ударов по российской территории. По его словам, поставки могут идти в те регионы мира, «где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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