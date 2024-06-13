Пентагон: США не давали согласия на удары ВСУ вглубь территории России
США не одобряли нанесение ударов своим оружием вглубь территории России, эта политика остается без изменений, заявил министр обороны США Ллойд Остин.
«Наша политика в том, что касается допустимости нанесения ударов на большие расстояния с применением американского оружия, не претерпела изменений», – заявил он в ходе конференции по итогам встречи стран – членов контактной группы помощи Украине (цитата по «РИА Новости»).
Глава американского миобороны также заявил, что продвижение России в районе Харькова замедляется после того, как некоторые союзники отменили ограничения на использование Киевом оружия на российской территории.
Вашингтон разрешил Киеву наносить удары по территории России в конце мая. Аналогичное решение приняли и другие западные страны, включая Францию, Германию, Польшу, Данию и Нидерланды. Последние две страны также разрешили ВСУ использовать F-16 для ударов по военным целям в России. Как заявлял 13 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, использование западного оружия, включая истребители F-16, для ударов по территории России «нельзя считать эскалацией». Однако данные истребители Украина еще не получила.
5 июня президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями мировых информационных агентств заявил, что удары по территории России при участии западных стран означают прямую вовлеченность этих государств в войну против РФ. Он предупредил, что Москва может дать асимметричный ответ на поставки западного дальнобойного оружия Украине для ударов по российской территории. По его словам, поставки могут идти в те регионы мира, «где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России».