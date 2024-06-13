Столтенберг: применение оружия НАТО для ударов по России не является эскалацией
Использование западного оружия, включая истребители F-16, для ударов по территории России нельзя считать эскалацией. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на встречу министров обороны НАТО.
«Самооборона включает поражение военных целей на территории России, это не является эскалацией», – сказал он, отвечая на вопрос о возможности для ВСУ использовать F-16 для ударов по России (цитата по ТАСС).
Вашингтон разрешил Киеву наносить удары по территории России в конце мая. Аналогичное решение приняли и другие западные страны, включая Францию, Германию, Польшу, Данию и Нидерланды. Последние две страны также разрешили ВСУ использовать F-16 для ударов по военным целям в России.
5 июня президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями мировых информационных агентств заявил, что удары по территории России при участии западных стран означают прямую вовлеченность этих государств в войну против РФ. Он предупредил, что Москва может дать асимметричный ответ на поставки западного дальнобойного оружия Украине для ударов по российской территории. По его словам, поставки могут идти в те регионы мира, «где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России».