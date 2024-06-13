Подводная лодка США прибыла на Кубу в связи с учениями российского флота
Атомная быстроходная подводная лодка военно-морских сил США Helena прибыла в залив Гуантанамо в связи с запланированными военными учениями российского флота в Карибском бассейне. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на южное командование США.
По данным издания, американская подлодка зашла в воды недалеко от базы США на Кубе спустя день после прибытия в Гаванскую бухту российских кораблей. Как сообщает южное командование, остановка американской подлодки – часть «обычного посещения порта».
Отмечается, что российские учения отслеживают и другие корабли США. Днем ранее пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявляла, что американские власти серьезно относятся к российским учениям, но они не представляют угрозы для США.
2 июня в порт кубинской столицы Гаваны с неофициальным визитом прибыли четыре корабля Северного флота ВМФ России. В составе группировки – фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка (АПЛ) четвертого поколения К-561 «Казань» (построена по модернизированному проекту «Ясень-М»), танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер». Ожидается, что корабли пробудут по 17 июня. На Кубе экипажи «примут участие в ряде протокольных мероприятий, получат возможность отдохнуть».
6 июня Reuters писало, что власти США не видят угрозы в нынешних военных учениях России в регионе, так как она проводила подобные учения с 2013 по 2020 г., и сейчас ожидают кульминацию маневров осенью 2024 г.