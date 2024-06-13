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Подводная лодка США прибыла на Кубу в связи с учениями российского флота

Ведомости

Атомная быстроходная подводная лодка военно-морских сил США Helena прибыла в залив Гуантанамо в связи с запланированными военными учениями российского флота в Карибском бассейне. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на южное командование США.

По данным издания, американская подлодка зашла в воды недалеко от базы США на Кубе спустя день после прибытия в Гаванскую бухту российских кораблей. Как сообщает южное командование, остановка американской подлодки – часть «обычного посещения порта».

Отмечается, что российские учения отслеживают и другие корабли США. Днем ранее пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявляла, что американские власти серьезно относятся к российским учениям, но они не представляют угрозы для США.

2 июня в порт кубинской столицы Гаваны с неофициальным визитом прибыли четыре корабля Северного флота ВМФ России. В составе группировки – фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка (АПЛ) четвертого поколения К-561 «Казань» (построена по модернизированному проекту «Ясень-М»), танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер». Ожидается, что корабли пробудут по 17 июня. На Кубе экипажи «примут участие в ряде протокольных мероприятий, получат возможность отдохнуть».

6 июня Reuters писало, что власти США не видят угрозы в нынешних военных учениях России в регионе, так как она проводила подобные учения с 2013 по 2020 г., и сейчас ожидают кульминацию маневров осенью 2024 г. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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