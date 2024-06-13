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Порошенко спрогнозировал энергетическую катастрофу на Украине зимой

Ведомости

Зимой Украина может приблизиться к энергетической катастрофе, заявил бывший президент страны Петр Порошенко. Видеозапись с его выступлением опубликовал YouTube-канал «Прямой».

«Абсолютный консенсусный прогноз заключается в том, что, если не принять срочных мер, у нас будет ситуация, когда зимой мы приблизимся к энергетической катастрофе», – сказал Порошенко (цитата по «РИА Новости»).

Экс-президент добавил, что с наступлением холодов отопление в украинские дома будет подаваться четыре часа в сутки, трубы будут замерзать. Порошенко считает, что в связи с этим украинцы начнут массово покидать страну.

11 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о позиции Кремля по поводу ударов по украинским электросетям, сказал, что в отдельных случаях электросети Украины имеют отношение к военной инфраструктуре.

С начала спецоперации Минобороны России регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины. В российском ведомстве подчеркивали, что атакуют только военные и энергетические объекты Украины и связанную с ними инфраструктуру. В апреле 2024 г. президент России Владимир Путин пояснял, что Москва таким образом вынуждена реагировать на попытки Киева атаковать российские энергообъекты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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