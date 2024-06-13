Порошенко спрогнозировал энергетическую катастрофу на Украине зимой
Зимой Украина может приблизиться к энергетической катастрофе, заявил бывший президент страны Петр Порошенко. Видеозапись с его выступлением опубликовал YouTube-канал «Прямой».
«Абсолютный консенсусный прогноз заключается в том, что, если не принять срочных мер, у нас будет ситуация, когда зимой мы приблизимся к энергетической катастрофе», – сказал Порошенко (цитата по «РИА Новости»).
Экс-президент добавил, что с наступлением холодов отопление в украинские дома будет подаваться четыре часа в сутки, трубы будут замерзать. Порошенко считает, что в связи с этим украинцы начнут массово покидать страну.
11 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о позиции Кремля по поводу ударов по украинским электросетям, сказал, что в отдельных случаях электросети Украины имеют отношение к военной инфраструктуре.
С начала спецоперации Минобороны России регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины. В российском ведомстве подчеркивали, что атакуют только военные и энергетические объекты Украины и связанную с ними инфраструктуру. В апреле 2024 г. президент России Владимир Путин пояснял, что Москва таким образом вынуждена реагировать на попытки Киева атаковать российские энергообъекты.