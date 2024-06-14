Хуситы атаковали украинское судно «Вербена» в Аденском заливе
Йеменские хуситы запустили две противокорабельные крылатые ракеты по судну «Вербена» в Аденском заливе, в результате был ранен один моряк. Об этом сообщает Центральное командование вооруженных сил США в X.
Уточняется, что «Вербена» принадлежит Украине и используется Польшой, судно шло под флагом Палау. Оно направлялось в Италию с грузом древесных строительных материалов.
В результате удара на корабле произошел пожар. Раненого моряка эвакуировал воздушный борт с американского военного корабля Philippine Sea (CG 58) для оказания медицинской помощи.
Вооруженные силы хуситов сообщили в Telegram-канале, что за последние сутки атаковали три корабля в Красном и Аравийском морях, включая «Вербену», с помощью баллистических ракет и беспилотников.
13 июня хуситы атаковали в Красном море греческое торговое судно Tutor, шедшее под либерийским флагом из России. В результате удара беспилотного надводного аппарата судно было повреждено, произошло сильное затопление машинного отделения.
Хуситы атакуют корабли, которые предположительно идут в порты Израиля, с осени 2023 г. в знак солидарности с палестинской группировкой «Хамас». На фоне нападений США совместно с рядом других стран в декабре начали проведение операции «Страж процветания» для обеспечения свободы судоходства в Красном море. 12 февраля 2024 г. аналогичную операцию начал Евросоюз.