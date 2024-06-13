ВС США: хуситы атаковали греческое судно, следовавшее из России

9 июня у берегов Йемена загорелись два судна после попадания снаряда. Грузовое судно под флагом Антигуа и Барбуды поразили ракетой в 83 морских милях к юго-востоку от Аденского залива, в результате чего возник пожар. Кроме того, управление морских торговых операций при Военно-морских силах Великобритании (UKMTO) сообщило о нападении на корабль в 80 морских милях к юго-востоку от Аденского залива.