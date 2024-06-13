ВС США: хуситы атаковали греческое судно, следовавшее из России
Вооруженные силы (ВС) США утверждают, что греческое торговое судно Tutor, которое в Красном море атаковали хуситы, совершало остановку в России. Об этом центральное командование ВС США сообщило в соцсети Х.
«Беспилотный надводный аппарат хуситов в Красном море нанес удар по судну Tutor, которое ходило под либерийским флагом, принадлежавшее и управляемое Грецией. Недавно Tutor пришвартовался в России», – сказано в сообщении ведомства.
Отмечается, что удар беспилотного надводного аппарата спровоцировал сильное затопление и повреждение машинного отделения судна. О пострадавших ведомство не сообщило.
9 июня у берегов Йемена загорелись два судна после попадания снаряда. Грузовое судно под флагом Антигуа и Барбуды поразили ракетой в 83 морских милях к юго-востоку от Аденского залива, в результате чего возник пожар. Кроме того, управление морских торговых операций при Военно-морских силах Великобритании (UKMTO) сообщило о нападении на корабль в 80 морских милях к юго-востоку от Аденского залива.
Хуситы атакуют суда и корабли, которые предположительно идут в порты Израиля, с осени 2023 г. в знак солидарности с палестинской группировкой «Хамас». На фоне нападений США совместно с рядом других стран в декабре начали проведение операции «Страж процветания» для обеспечения свободы судоходства в Красном море. 12 февраля 2024 г. аналогичную операцию начал Евросоюз.