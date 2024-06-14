Армения примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

Конференция по вопросу установления мира на Украине запланирована на 15-16 июня в Швейцарии. На нее приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. Bloomberg со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского сообщало, что по состоянию на 4 июня более 100 стран и 75 глав государств уже подтвердили свое участие. От участия в конференции отказались Китай, Мексика, Никарагуа и другие страны. Россию на саммит не пригласили.