Армения примет участие в конференции по Украине в Швейцарии
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян примет участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии, передает «Sputnik Армения» со ссылкой на пресс-службу Совбеза республики.
Григорян поедет с официальным визитом в Нидвальден, где и состоится саммит по урегулированию конфликта на Украине. После конференции секретарь Совбеза Армении отправится в Париж.
10 июня правительство Швейцарии сообщило, что для участия в мирной конференции по Украине зарегистрировались 90 стран и организаций. Целью саммита будет совместное определение дорожной карты по вовлечению России и Украины в будущий мирный процесс.
Конференция по вопросу установления мира на Украине запланирована на 15-16 июня в Швейцарии. На нее приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. Bloomberg со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского сообщало, что по состоянию на 4 июня более 100 стран и 75 глав государств уже подтвердили свое участие. От участия в конференции отказались Китай, Мексика, Никарагуа и другие страны. Россию на саммит не пригласили.