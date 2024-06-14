Погранслужба Финляндии: 10 июня границу нарушили четыре самолета России
Пограничная охрана Финляндии утверждает, что 10 июня воздушное пространство республики якобы нарушили четыре самолета России, а не один, как отмечалось ранее. Сообщение об этом опубликовано на сайте финского ведомства.
«Предполагается, что нарушение границы было совершено группой из четырех самолетов, в которую входили два бомбардировщика и два истребителя», – сказано в сообщении.
По данным финской стороны, зона нарушения составила до 2,5 км вглубь страны. Расследование инцидента продолжается, подчеркнули в погранслужбе.
10 июня минобороны Финляндии сообщило, что военный самолет России якобы нарушил воздушное пространство Финляндии у побережья Финского залива в районе города Ловийса. По информации ведомства, самолет находился в воздушном пространстве республике около двух минут.
В тот же день Минобороны России сообщило о выполнении плановых полетов над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. По данным военного ведомства, полеты выполняли стратегические ракетоносцы Ту-95мс и дальние бомбардировщики Ту-22м3. Количество самолетов не уточнялось. Их сопровождали истребители Су-30см, Су-27 и Су-33. Кроме того, на отдельных этапах маршрута самолеты сопровождали истребители иностранных государств.
Полет длился более шести часов. В Минобороны подчеркнули, что все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами.