Погранслужба Финляндии: 10 июня границу нарушили четыре самолета России

В тот же день Минобороны России сообщило о выполнении плановых полетов над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. По данным военного ведомства, полеты выполняли стратегические ракетоносцы Ту-95мс и дальние бомбардировщики Ту-22м3. Количество самолетов не уточнялось. Их сопровождали истребители Су-30см, Су-27 и Су-33. Кроме того, на отдельных этапах маршрута самолеты сопровождали истребители иностранных государств.