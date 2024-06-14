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Погранслужба Финляндии: 10 июня границу нарушили четыре самолета России

Ведомости

Пограничная охрана Финляндии утверждает, что 10 июня воздушное пространство республики якобы нарушили четыре самолета России, а не один, как отмечалось ранее. Сообщение об этом опубликовано на сайте финского ведомства.

«Предполагается, что нарушение границы было совершено группой из четырех самолетов, в которую входили два бомбардировщика и два истребителя», – сказано в сообщении.

По данным финской стороны, зона нарушения составила до 2,5 км вглубь страны. Расследование инцидента продолжается, подчеркнули в погранслужбе.

10 июня минобороны Финляндии сообщило, что военный самолет России якобы нарушил воздушное пространство Финляндии у побережья Финского залива в районе города Ловийса. По информации ведомства, самолет находился в воздушном пространстве республике около двух минут.

В тот же день Минобороны России сообщило о выполнении плановых полетов над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. По данным военного ведомства, полеты выполняли стратегические ракетоносцы Ту-95мс и дальние бомбардировщики Ту-22м3. Количество самолетов не уточнялось. Их сопровождали истребители Су-30см, Су-27 и Су-33. Кроме того, на отдельных этапах маршрута самолеты сопровождали истребители иностранных государств.

Полет длился более шести часов. В Минобороны подчеркнули, что все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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