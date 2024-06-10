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Финляндия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Ведомости

Военный самолет России якобы нарушил воздушное пространство Финляндии у побережья Финского залива в районе города Ловийса, сообщает местное минобороны.

«Мы серьезно относимся к этому предполагаемому территориальному нарушению и начали расследование», – заявил министр обороны Финляндии Антти Хакканен.

Предполагается, что самолет РФ находился в воздушном пространстве страны около двух минут, пролетев 2,5 км внутрь государства. Пограничная служба Финляндии назначена ответственной за предварительное расследование. Она должна предоставить дополнительную информацию после его завершения.

В последний раз Финляндия сообщала о нарушении воздушного пространства самолетами РФ в апреле 2022 г. По данным местной полиции, тогда четыре российских пассажирских самолета также вошли в воздушное пространство страны у побережья Ловийса в Финском заливе. Каждое воздушное судно находилось на территории Финляндии около двух минут.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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