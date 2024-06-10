Финляндия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Военный самолет России якобы нарушил воздушное пространство Финляндии у побережья Финского залива в районе города Ловийса, сообщает местное минобороны.
«Мы серьезно относимся к этому предполагаемому территориальному нарушению и начали расследование», – заявил министр обороны Финляндии Антти Хакканен.
Предполагается, что самолет РФ находился в воздушном пространстве страны около двух минут, пролетев 2,5 км внутрь государства. Пограничная служба Финляндии назначена ответственной за предварительное расследование. Она должна предоставить дополнительную информацию после его завершения.
В последний раз Финляндия сообщала о нарушении воздушного пространства самолетами РФ в апреле 2022 г. По данным местной полиции, тогда четыре российских пассажирских самолета также вошли в воздушное пространство страны у побережья Ловийса в Финском заливе. Каждое воздушное судно находилось на территории Финляндии около двух минут.