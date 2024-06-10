Финляндия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

В последний раз Финляндия сообщала о нарушении воздушного пространства самолетами РФ в апреле 2022 г. По данным местной полиции, тогда четыре российских пассажирских самолета также вошли в воздушное пространство страны у побережья Ловийса в Финском заливе. Каждое воздушное судно находилось на территории Финляндии около двух минут.