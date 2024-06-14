Путин назвал абсолютным бредом заявления о желании России напасть на Европу

«Главная угроза для европейцев – в критической и все возрастающей, уже практически тотальной зависимости от США – в военной, политической, технологической, идеологической и информационной сферах. Европу все больше сдвигают на обочину глобального экономического развития. Погружают в хаос миграционных и других острейших проблем, лишают международной субъектности и культурной идентичности», – заявил Путин.