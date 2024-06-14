Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Путин назвал абсолютным бредом заявления о желании России напасть на Европу

Ведомости

Домыслы о якобы планах России напасть на Европу – абсолютный бред, обоснование гонки вооружений, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с руководства МИДа.

Глава государства отметил, что этими домыслами сопровождается антироссийская пропагандистская кампания, в которой участвуют «весьма высокопоставленные европейские деятели». Путин подчеркнул, что опасность для Европы исходит не от России.

«Главная угроза для европейцев – в критической и все возрастающей, уже практически тотальной зависимости от США – в военной, политической, технологической, идеологической и информационной сферах. Европу все больше сдвигают на обочину глобального экономического развития. Погружают в хаос миграционных и других острейших проблем, лишают международной субъектности и культурной идентичности», – заявил Путин.

Он также выразил мнение, что правящие европейские политики и «представители евробюрократии» больше боятся впасть в немилость Вашингтона, чем утратить доверие собственного народа.

5 июня Путин во время встречи с руководителями мировых информационных агентств также назвал бредом высказывания о том, что Россия хочет напасть на НАТО. Тогда он отметил, что авторы подобных утверждений – «тупые как стол».

В марте Путин объяснил, почему Россия не собирается вступать в войну с НАТО. По его словам, только расходы США на оборону кратно превышают траты РФ по этому же направлению. Президент называл заявления о планах России напасть на Европу полной чушью.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных