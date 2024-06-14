Путин назвал абсолютным бредом заявления о желании России напасть на Европу
Домыслы о якобы планах России напасть на Европу – абсолютный бред, обоснование гонки вооружений, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с руководства МИДа.
Глава государства отметил, что этими домыслами сопровождается антироссийская пропагандистская кампания, в которой участвуют «весьма высокопоставленные европейские деятели». Путин подчеркнул, что опасность для Европы исходит не от России.
«Главная угроза для европейцев – в критической и все возрастающей, уже практически тотальной зависимости от США – в военной, политической, технологической, идеологической и информационной сферах. Европу все больше сдвигают на обочину глобального экономического развития. Погружают в хаос миграционных и других острейших проблем, лишают международной субъектности и культурной идентичности», – заявил Путин.
Он также выразил мнение, что правящие европейские политики и «представители евробюрократии» больше боятся впасть в немилость Вашингтона, чем утратить доверие собственного народа.
5 июня Путин во время встречи с руководителями мировых информационных агентств также назвал бредом высказывания о том, что Россия хочет напасть на НАТО. Тогда он отметил, что авторы подобных утверждений – «тупые как стол».
В марте Путин объяснил, почему Россия не собирается вступать в войну с НАТО. По его словам, только расходы США на оборону кратно превышают траты РФ по этому же направлению. Президент называл заявления о планах России напасть на Европу полной чушью.