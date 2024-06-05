Путин: авторы заявлений о нападении России на НАТО – «тупые как стол»
Заявления о том, что Россия хочет напасть на НАТО – бред, такой угрозы не существует и быть не может, авторы подобных утверждений – «тупые как стол», заявил президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями мировых информационных агентств.
«Не надо формировать образ врага из России, вы сами себе только вредите этим, понимаете? Вот напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО – вы сбрендили совсем что ли? Тупые вообще, как этот стол? Кто это придумал? Это чушь, бред собачий», – сказал он.
Путин отметил, что такого рода угрозы созданы для того, чтобы «одурачивать» население стран Запада. Под их воздействием государства принимают решение наращивать обороноспособность и поставлять вооружение на Украину. По словам главы государства, данные заявления также делаются для того, чтобы удержать «собственное имперское положение величия».
В марте Путин объяснил, почему Россия не собирается вступать в войну с НАТО. Тогда он упомянул, что только расходы США на оборону кратно превышают траты РФ по этому же направлению. Кроме того, он назвал заявления о планах России напасть на Европу «полной чушью».