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Путин: авторы заявлений о нападении России на НАТО – «тупые как стол»

Ведомости

Заявления о том, что Россия хочет напасть на НАТО – бред, такой угрозы не существует и быть не может, авторы подобных утверждений – «тупые как стол», заявил президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями мировых информационных агентств.

«Не надо формировать образ врага из России, вы сами себе только вредите этим, понимаете? Вот напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО – вы сбрендили совсем что ли? Тупые вообще, как этот стол? Кто это придумал? Это чушь, бред собачий», – сказал он.

Путин отметил, что такого рода угрозы созданы для того, чтобы «одурачивать» население стран Запада. Под их воздействием государства принимают решение наращивать обороноспособность и поставлять вооружение на Украину. По словам главы государства, данные заявления также делаются для того, чтобы удержать «собственное имперское положение величия».

В марте Путин объяснил, почему Россия не собирается вступать в войну с НАТО. Тогда он упомянул, что только расходы США на оборону кратно превышают траты РФ по этому же направлению. Кроме того, он назвал заявления о планах России напасть на Европу «полной чушью».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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