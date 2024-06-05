Путин: авторы заявлений о нападении России на НАТО – «тупые как стол»

«Не надо формировать образ врага из России, вы сами себе только вредите этим, понимаете? Вот напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО – вы сбрендили совсем что ли? Тупые вообще, как этот стол? Кто это придумал? Это чушь, бред собачий», – сказал он.