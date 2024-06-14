Захарова: офис Зеленского лишает граждан Украины реального шанса на мир
Отказом от мирной инициативы президента РФ Владимира Путина офис главы Украины Владимира Зеленского хочет лишить своих граждан реального шанса на мир, заявила «РИА Новости» официальный представитель МИД Мария Захарова.
«А им уже на украинский перевели? Банковая уже довела и Украину, и украинцев до крайней точки. Подобными заявлениями хотят лишить граждан Украины реального шанса на мир», – сказала она.
14 июня советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Киев отказался от мирного предложения Путина, так как в инициативе российского президента якобы нет «реального мирного предложения».
14 июня Путин на встрече с руководством МИДа обозначил условия для начала мирных переговоров с Украиной. В частности, речь шла о выводе украинских военных подразделений из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, отмене санкций против РФ, отказе Киева от намерений вступить в НАТО.
Российские власти уже заявляли о готовности к переговорам с Киевом. Этому процессу мешает указ Зеленского о невозможности переговоров, пока президентом России является Путин. 11 апреля Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко вновь заявил, что выступает за переговоры с Киевом, но не согласен на навязывание «схем, которые не имеют ничего общего с действительностью».
15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит по ситуации на Украине. По просьбе Украины на саммит приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств «со всего мира». В их число входят представители стран G7, G20, БРИКС, «множества других стран со всех континентов», а также члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Конференция будет основана «на обсуждениях, состоявшихся в последние месяцы, в частности, украинской формулы мира и других мирных предложений, основанных на Уставе ООН и ключевых принципах международного права». Кремль считает конференцию по Украине, которая пройдет в Швейцарии, бесперспективной: обсуждать данный вопрос без России абсурдно.
Зеленский заявлял, что по итогам встречи будет подготовлен документ с мирным планом урегулирования конфликта, он будет передан России «в правильное время».