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Трамп связал со слабостью Байдена прибытие кораблей ВМФ России в порт Гаваны

Ведомости

Экс-президент США Дональд Трамп заявил на встрече со своими сторонниками во Флориде, что прибытие в порт Гаваны кораблей ВМФ России произошло из-за слабости действующего американского лидера Джо Байдена.

«Теперь у нас есть российские военные корабли и атомные подводные лодки, окружающие Кубу в 60 милях от побережья Флориды <...>, и это только потому, что слабость Байдена подвергает нас серьезной опасности», – сказал он (цитата по ТАСС).

Трамп добавил, что российский президент Владимир Путин, как и любой другой иностранный лидер, «не испытывает уважения» к Байдену, а сам глава американского государства «хорош только в обмане и дезинформации».

12 июня в порт кубинской столицы Гаваны с неофициальным визитом прибыли четыре корабля Северного флота ВМФ России. В составе группировки – фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка (АПЛ) четвертого поколения К-561 «Казань» (построена по модернизированному проекту «Ясень-М»), танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер». Ожидается, что корабли пробудут по 17 июня. На Кубе экипажи «примут участие в ряде протокольных мероприятий, получат возможность отдохнуть».

6 июня Reuters писало, что власти США не видят угрозы в нынешних военных учениях России в регионе, так как она проводила подобные учения с 2013 по 2020 г., и сейчас ожидают кульминацию маневров осенью 2024 г. 13 июня атомная быстроходная подводная лодка военно-морских сил США Helena прибыла в залив Гуантанамо в связи с запланированными военными учениями российского флота.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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