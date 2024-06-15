Трамп связал со слабостью Байдена прибытие кораблей ВМФ России в порт Гаваны
Экс-президент США Дональд Трамп заявил на встрече со своими сторонниками во Флориде, что прибытие в порт Гаваны кораблей ВМФ России произошло из-за слабости действующего американского лидера Джо Байдена.
«Теперь у нас есть российские военные корабли и атомные подводные лодки, окружающие Кубу в 60 милях от побережья Флориды <...>, и это только потому, что слабость Байдена подвергает нас серьезной опасности», – сказал он (цитата по ТАСС).
Трамп добавил, что российский президент Владимир Путин, как и любой другой иностранный лидер, «не испытывает уважения» к Байдену, а сам глава американского государства «хорош только в обмане и дезинформации».
12 июня в порт кубинской столицы Гаваны с неофициальным визитом прибыли четыре корабля Северного флота ВМФ России. В составе группировки – фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка (АПЛ) четвертого поколения К-561 «Казань» (построена по модернизированному проекту «Ясень-М»), танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер». Ожидается, что корабли пробудут по 17 июня. На Кубе экипажи «примут участие в ряде протокольных мероприятий, получат возможность отдохнуть».
6 июня Reuters писало, что власти США не видят угрозы в нынешних военных учениях России в регионе, так как она проводила подобные учения с 2013 по 2020 г., и сейчас ожидают кульминацию маневров осенью 2024 г. 13 июня атомная быстроходная подводная лодка военно-морских сил США Helena прибыла в залив Гуантанамо в связи с запланированными военными учениями российского флота.