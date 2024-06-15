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Шольц назвал предложения Путина по Украине несерьезными

Ведомости

Предложения российского президента Владимира Путина об условиях для прекращения огня на Украине и старта переговоров не являются серьезными, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет ZDF.

Канцлер заявил, что инициатива Путина «каким-то образом связана с мирной конференцией» в Швейцарии. Само мероприятие он назвал «дипломатическим саженцем», с помощью которого можно «достичь честного и справедливого мира». 

В Италии с 13 по 15 июня также проходит саммит лидеров стран G7, по его итогам Украина вскоре получит обещанную помощь, уверен Шольц. По его словам, это «сигнал Путину, что неправильно рассчитывать на уменьшение поддержки».

В Швейцарии же могут быть заложены основы для последующей мирной конференции, добавил Шольц.

«И затем, конечно, будет перспектива для конференции и мирных переговоров, которые сработали бы и для Украины. И тогда будет важно, чтобы Россия в этом участвовала», – сказал он (цитата по ТАСС).

Саммит по урегулированию конфликта на Украине проходит в Швейцарии 15-16 июня, Россию на мероприятие не пригласили. В преддверии конференции Путин назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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