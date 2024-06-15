Шольц назвал предложения Путина по Украине несерьезными
Предложения российского президента Владимира Путина об условиях для прекращения огня на Украине и старта переговоров не являются серьезными, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет ZDF.
Канцлер заявил, что инициатива Путина «каким-то образом связана с мирной конференцией» в Швейцарии. Само мероприятие он назвал «дипломатическим саженцем», с помощью которого можно «достичь честного и справедливого мира».
В Италии с 13 по 15 июня также проходит саммит лидеров стран G7, по его итогам Украина вскоре получит обещанную помощь, уверен Шольц. По его словам, это «сигнал Путину, что неправильно рассчитывать на уменьшение поддержки».
В Швейцарии же могут быть заложены основы для последующей мирной конференции, добавил Шольц.
«И затем, конечно, будет перспектива для конференции и мирных переговоров, которые сработали бы и для Украины. И тогда будет важно, чтобы Россия в этом участвовала», – сказал он (цитата по ТАСС).
Саммит по урегулированию конфликта на Украине проходит в Швейцарии 15-16 июня, Россию на мероприятие не пригласили. В преддверии конференции Путин назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины.