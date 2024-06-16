Путин на следующей неделе проведет совещание по миграционной политике
Президент России Владимир Путин отправится в региональную поездку и проведет отложенное совещание по миграционной политике, сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
У главы государства также запланированы международные контакты и возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби 22 июня.
7 июня Путин заявил, что в России не выстроена должным образом миграционная политика и делать вид, что проблемы с приезжими в стране нет, – нельзя.
Он пояснил, что поставил правительству и Совету безопасности соответствующую задачу. При этом глава государства добавил, что стране нужны мигранты с определенной квалификацией, знанием языка и российских традиций, поскольку при почти нулевой безработице наблюдается нехватка рабочих рук.
Проблемы в сфере миграции начали активно обсуждаться российскими властями после теракта в Подмосковье 22 марта, в результате которого погибли 145 человек, более 550 пострадали. В течение нескольких дней после трагедии правоохранители задержали в общей сложности 11 фигурантов – 10 граждан Таджикистана и одного из Узбекистана.