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Путин на следующей неделе проведет совещание по миграционной политике

Ведомости

Президент России Владимир Путин отправится в региональную поездку и проведет отложенное совещание по миграционной политике, сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

У главы государства также запланированы международные контакты и возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби 22 июня.

7 июня Путин заявил, что в России не выстроена должным образом миграционная политика и делать вид, что проблемы с приезжими в стране нет, – нельзя.

Он пояснил, что поставил правительству и Совету безопасности соответствующую задачу. При этом глава государства добавил, что стране нужны мигранты с определенной квалификацией, знанием языка и российских традиций, поскольку при почти нулевой безработице наблюдается нехватка рабочих рук.

Проблемы в сфере миграции начали активно обсуждаться российскими властями после теракта в Подмосковье 22 марта, в результате которого погибли 145 человек, более 550 пострадали. В течение нескольких дней после трагедии правоохранители задержали в общей сложности 11 фигурантов – 10 граждан Таджикистана и одного из Узбекистана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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