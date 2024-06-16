Путин на следующей неделе проведет совещание по миграционной политике

Проблемы в сфере миграции начали активно обсуждаться российскими властями после теракта в Подмосковье 22 марта, в результате которого погибли 145 человек, более 550 пострадали. В течение нескольких дней после трагедии правоохранители задержали в общей сложности 11 фигурантов – 10 граждан Таджикистана и одного из Узбекистана.