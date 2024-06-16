Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Германия ведет переговоры с Узбекистаном по депортации афганцев

Ведомости

Немецкое правительство ведет переговоры с руководством Узбекистана о депортации афганцев из Германии без прямых соглашений с текущим руководством «Талибана» (признан террористической организацией и запрещен в России), сообщает Der Spiegel.

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер отправилась с визитом в Узбекистан, чтобы провести переговоры по этому вопросу. Планируется, что Германия перевезет афганцев в Ташкент с помощью чартерного рейса частной авиакомпании, после чего беженцы отправятся в Кабул. Правительство Узбекистана рассматривает эту идею, но выдвинуло условия, чтобы миграционный пакт включал соглашение, которое позволило бы начать легальную трудовую миграцию работников из страны в Германию.

По данным издания, специальный представитель Германии по миграционной политике Иоахим Стэмп в ближайшее время отправится в Узбекистан, чтобы обсудить детали соглашения.

6 июня канцлер Германии Олаф Шольц в бундестаге анонсировал усиление борьбы в стране с «политическим террором» после резонансного нападения 31 мая в Мангейме. Тогда 25-летний афганец Сулейман Атаи с ножом атаковал участников митинга антиисламистского движения Pax Europa, в результате чего от увечий скончался полицейский.

По данным статистики, только в земле Северный Рейн – Вестфалия количество нападений с ножом в 2023 г. выросло почти на 50% (6221) и 47,4% обвиняемых не имели гражданства ФРГ. Всего в 2023 г. в Германии число беженцев выросло до 3,17 млн, и если на первом месте – украинцы (около 980 000), то следом – сирийцы (712 000) и афганцы (323 000).

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных