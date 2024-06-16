Германия ведет переговоры с Узбекистаном по депортации афганцев
Немецкое правительство ведет переговоры с руководством Узбекистана о депортации афганцев из Германии без прямых соглашений с текущим руководством «Талибана» (признан террористической организацией и запрещен в России), сообщает Der Spiegel.
Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер отправилась с визитом в Узбекистан, чтобы провести переговоры по этому вопросу. Планируется, что Германия перевезет афганцев в Ташкент с помощью чартерного рейса частной авиакомпании, после чего беженцы отправятся в Кабул. Правительство Узбекистана рассматривает эту идею, но выдвинуло условия, чтобы миграционный пакт включал соглашение, которое позволило бы начать легальную трудовую миграцию работников из страны в Германию.
По данным издания, специальный представитель Германии по миграционной политике Иоахим Стэмп в ближайшее время отправится в Узбекистан, чтобы обсудить детали соглашения.
6 июня канцлер Германии Олаф Шольц в бундестаге анонсировал усиление борьбы в стране с «политическим террором» после резонансного нападения 31 мая в Мангейме. Тогда 25-летний афганец Сулейман Атаи с ножом атаковал участников митинга антиисламистского движения Pax Europa, в результате чего от увечий скончался полицейский.
По данным статистики, только в земле Северный Рейн – Вестфалия количество нападений с ножом в 2023 г. выросло почти на 50% (6221) и 47,4% обвиняемых не имели гражданства ФРГ. Всего в 2023 г. в Германии число беженцев выросло до 3,17 млн, и если на первом месте – украинцы (около 980 000), то следом – сирийцы (712 000) и афганцы (323 000).