Германия ведет переговоры с Узбекистаном по депортации афганцев

По данным статистики, только в земле Северный Рейн – Вестфалия количество нападений с ножом в 2023 г. выросло почти на 50% (6221) и 47,4% обвиняемых не имели гражданства ФРГ. Всего в 2023 г. в Германии число беженцев выросло до 3,17 млн, и если на первом месте – украинцы (около 980 000), то следом – сирийцы (712 000) и афганцы (323 000).