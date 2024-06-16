Кассис: ни один из принятых пунктов саммита по Украине невозможен без России
Решения, принятые по итогам швейцарской конференции по урегулированию конфликта на Украине, не могут быть реализованы без участия России. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.
«Подавляющее большинство решений, которые мы приняли сегодня, не могут быть реализованы без российского участия. Мы не касались других проблемных вопросов, таких как территориальность, поскольку мы знаем, что находимся в более или менее полном тупике», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
В итоговую декларацию вошли пункты об освобождении всех пленных, передаче Запорожской АЭС под контроль Украины, продовольственной безопасности, недопустимости атак на суда и порты. На конференции не обсуждали пункт «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского по возврату Украины к границам 1991 г. Документом теперь допускается привлечение к переговорам «всех сторон конфликта», подразумевая Россию.
Конференция по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии прошла с 15 по 16 июня. Итоговую декларацию конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке поддержали 80 стран из 92, участвовавшей в форуме. Документ не подписали ЮАР, Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Таиланд и ОАЭ. Зеленский заявил, что второй саммит мира по Украине состоится «через месяцы, а не через годы».
За день до начала конференции, 14 июня, президент России Владимир Путин представил условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, снятие санкций, внеблоковый статус Украины.