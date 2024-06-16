Кассис: ни один из принятых пунктов саммита по Украине невозможен без России

«Подавляющее большинство решений, которые мы приняли сегодня, не могут быть реализованы без российского участия. Мы не касались других проблемных вопросов, таких как территориальность, поскольку мы знаем, что находимся в более или менее полном тупике», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).