Ватикан объяснил отказ от подписания декларации саммита по Украине в Швейцарии
Ватикан не стал подписывать итоговую декларацию саммита по Украине, поскольку он на ней присутствовал в статусе наблюдателя, пишут «РИА Новости» со ссылкой на местную службу печати.
«Он не подписывает итоговые декларации, что соответствует его статусу наблюдателя», – рассказали в Ватикане.
Так также пояснили, что Ватикан имеет статус официального наблюдателя в Организации Объединенных Наций, обладая всеми правами члена организации, кроме права голоса. На прошедшем в Швейцарии мероприятии Ватикан представлял глава правительства кардинал Пьетро Паролин.
Конференция по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии прошла с 15 по 16 июня. Итоговую декларацию конференции поддержали 80 из 92 стран. Документ не подписали ЮАР, Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Таиланд и ОАЭ.