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Министр финансов США ответила на обвинения в воровстве российских активов

Ведомости

Использование доходов от российских активов, которые были заморожены на Западе после начала спецоперации, не является воровством, считает глава минфина США Джанет Йеллен.

«Нет никакого смысла называть это воровством. Российские активы остаются в этом учреждении [в бельгийской Euroclear]. Они заморожены. Инвестиции, которые были у России, достигли своего срока. Получается, средства России лежат в виде наличности, но они приносят доход учреждению, который Россия не имеет права получать», – сказала министр в разговоре с ABC News.

По мнению Йеллен, в данном вопросе нет юридических проблем, а США и их союзники предоставят Украине кредит на $50 млрд, который будет погашаться за счет доходов от замороженных активов России.

14 июня страны «большой семерки» (G7) потребовали выплатить ущерб Украине на сумму $486 млрд. Йеллен добавила, что активы России будут заморожены до тех пор, пока эта сумма не будет уплачена Москвой.

Президент России Владимир Путин 14 июня во время встречи с руководителями МИДа заявил, что любые попытки стран Запада изъять активы России будут воровством. Они не останутся безнаказанными, добавил он.

После начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали около $300 млрд российских активов за рубежом, включая резервы Центробанка и средства российских предпринимателей. Две трети из них находятся на территории Евросоюза (ЕС), большая часть – в бельгийском депозитарии Euroclear.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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