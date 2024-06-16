Министр финансов США ответила на обвинения в воровстве российских активов

«Нет никакого смысла называть это воровством. Российские активы остаются в этом учреждении [в бельгийской Euroclear]. Они заморожены. Инвестиции, которые были у России, достигли своего срока. Получается, средства России лежат в виде наличности, но они приносят доход учреждению, который Россия не имеет права получать», – сказала министр в разговоре с ABC News.