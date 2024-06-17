Медведев призвал страны БРИКС к обмену опытом по технологическому суверенитету

Президент России Владимир Путин в июне во время пленарного заседания в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) говорил, что для высокого темпа роста экономики на долгосрочную перспективу Россия должна укреплять финансовый, технологический и кадровый суверенитет. Глава государства также провел заседание Совета по науке и образованию, темой которого стала реализация национальных проектов технологического суверенитета.