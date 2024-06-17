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Медведев призвал страны БРИКС к обмену опытом по технологическому суверенитету

Ведомости

Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал наладить между Россией, БРИКС и странами-партнерами обмен опытом в формировании технологического суверенитета. Об этом сообщила пресс-служба партии.  

Страны Запада, как отметил Медведев, стремятся подавить конкурентов в этих сферах , установить монополию на использование передовых, экономически выгодных технологий, 

«Важно укреплять взаимодействие на международных площадках в таких областях, как цифровая трансформация и применение искусственного интеллекта», – сказал он на пленарном заседании Международного межпартийного форума «Мировое большинство за многополярный мир», который проходит во Владивостоке в формате «БРИКС и страны-партнеры».

Президент России Владимир Путин в июне во время пленарного заседания в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) говорил, что для высокого темпа роста экономики на долгосрочную перспективу Россия должна укреплять финансовый, технологический и кадровый суверенитет. Глава государства также провел заседание Совета по науке и образованию, темой которого стала реализация национальных проектов технологического суверенитета.

Тема технологий станет одной из ключевых на предстоящем Восточном экономическом форуме, который пройдет в сентябре, сообщал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Форум в формате «БРИКС и страны-партнеры» – «Мировое большинство за многополярный мир», организатором которого выступает «Единая Россия», проходит во Владивостоке 17-18 июня. На мероприятии соберутся более 150 представителей из 32 стран.

В первый день форума, как сообщали в партии, будут организованы дискуссионные площадки, пройдет пленарное заседание «Роль объединения БРИКС в построении нового многополярного миропорядка», а также круглый стол «Роль объединения БРИКС в построении нового многополярного миропорядка». На мероприятии ожидаются выступления представителей КНР, Эфиопии, Лаоса, Таиланда, Индонезии, Камбоджи, Венесуэлы, Кубы, Белоруссии, Таджикистана, Азербайджана и других стран.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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