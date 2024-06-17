Медведев призвал страны БРИКС к обмену опытом по технологическому суверенитету
Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал наладить между Россией, БРИКС и странами-партнерами обмен опытом в формировании технологического суверенитета. Об этом сообщила пресс-служба партии.
Страны Запада, как отметил Медведев, стремятся подавить конкурентов в этих сферах , установить монополию на использование передовых, экономически выгодных технологий,
«Важно укреплять взаимодействие на международных площадках в таких областях, как цифровая трансформация и применение искусственного интеллекта», – сказал он на пленарном заседании Международного межпартийного форума «Мировое большинство за многополярный мир», который проходит во Владивостоке в формате «БРИКС и страны-партнеры».
Президент России Владимир Путин в июне во время пленарного заседания в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) говорил, что для высокого темпа роста экономики на долгосрочную перспективу Россия должна укреплять финансовый, технологический и кадровый суверенитет. Глава государства также провел заседание Совета по науке и образованию, темой которого стала реализация национальных проектов технологического суверенитета.
Тема технологий станет одной из ключевых на предстоящем Восточном экономическом форуме, который пройдет в сентябре, сообщал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Форум в формате «БРИКС и страны-партнеры» – «Мировое большинство за многополярный мир», организатором которого выступает «Единая Россия», проходит во Владивостоке 17-18 июня. На мероприятии соберутся более 150 представителей из 32 стран.
В первый день форума, как сообщали в партии, будут организованы дискуссионные площадки, пройдет пленарное заседание «Роль объединения БРИКС в построении нового многополярного миропорядка», а также круглый стол «Роль объединения БРИКС в построении нового многополярного миропорядка». На мероприятии ожидаются выступления представителей КНР, Эфиопии, Лаоса, Таиланда, Индонезии, Камбоджи, Венесуэлы, Кубы, Белоруссии, Таджикистана, Азербайджана и других стран.