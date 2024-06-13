Путин рассказал, как нужно развивать науку в России

Путин рассказал, как нужно развивать науку в РоссииРечь о подготовке кадров, сотрудничестве ученых с бизнесом и финансировании без бюрократии
Президент России Владимир Путин в российском наукограде Дубне провел заседание Совета по науке и образованию, темой которого стала реализация национальных проектов технологического суверенитета. Глава государства отметил, что при всех возможностях международной кооперации Россия должна рассчитывать, прежде всего, на себя и свою науку. Для этого нужно сосредоточиться на ее развитии и преодолеть ряд проблем, сказал Путин.
Точные цели и координация структур
Сейчас готовятся к запуску национальные проекты технологического суверенитета, напомнил Путин, и их результатами должны быть конкретные продукты и услуги. Он отметил, что нужно определить объективные сроки их реализации – от формирования научного задела до тестирования, обкатки технологии и передачи ее в серийное производство. При этом для достижения результатов научные блоки нацпроектов должны быть скоординированы между собой, это потребует взаимодействия ведомств, исследовательских институтов, вузов, предприятий, высокотехнологичных компаний.
«Весь наш научный, технологический, образовательный, производственный потенциал – в полном смысле слова – нужно собрать в единый кулак», – подчеркнул Путин.
По его словам, вызывает вопросы ситуация, когда одной научной темой занимаются десятки организаций, а другие, не менее важные, остаются неотработанными. Президент поручил еще раз «внимательно посмотреть на общее планирование и реализацию НИОКРов».
Подготовка ученых, а не блогеров
Путин посетовал, что, согласно проведенному исследованию, большинство школьников хотят быть не учеными, а блогерами.
«Ситуацию нужно менять кардинально и делать это в короткие сроки, а значит, уже сейчас закладывать все необходимые системные решения в готовящийся нацпроект «Молодежь и дети», – сказал президент.
Он пояснил, что необходимо повсеместно – и в крупных городах, и в небольших населенных пунктах – добиться высокого уровня подготовки учеников по математике, по физике и по другим естественно-научным дисциплинам. Для этого нужно также качественно усилить подготовку будущих учителей, выстроить механизмы привлечения для работы в школах талантливых выпускников вузов, кратно расширить возможности для переподготовки уже работающих педагогов, в том числе на базе ведущих вузов, научных организаций и технологического бизнеса.
Взять эту работу под особый контроль Путин попросил правительство и президиум Совета по науке и образованию.
Гибкое финансирование
Механизмы выделения средств для передовых исследований должны быть более гибкими, без бюрократии, заявил глава государства.
«Важно, чтобы ученые четко понимали перспективы и могли строить долгосрочные планы», – пояснил он.
По его словам, планирование расходов на науку должно строиться минимум на шестилетний период, а при необходимости – и на большую перспективу. Он напомнил, что в послании Федеральному собранию и майском указе зафиксировано, что к 2030 г. должно произойти увеличение затрат на исследования и разработки не менее чем до 2% ВВП. Он признал, что этого мало и нужно стремиться к большему, «в том числе за счет двукратного роста инвестиций в науку и технологии со стороны частного бизнеса».
Мегагранты для ученых
Российская наука должна решать не только текущие вопросы, но и «готовить основу для создания продуктов и услуг следующего технологического уклада», сказал Путин. Для этого будет расширена программа мегагрантов, объем финансирования будет увеличен до 100 млн руб., включены новые направления. Сроки вырастут с трех до пяти лет с правом продлить их еще на три года.
Путин отметил, что важнейшую роль на всех этапах формирования и реализации нацпроектов технологического суверенитета должна играть Российская академия наук, в частности, нацпроекты должны пройти ее экспертизу.
«Результатом нашей сегодняшней работы будет указ, который подготовлен, и он будет подписан. Указ называется «Об утверждении приоритетных направлений научно-технологического развития и перечня важнейших наукоемких технологий», – сказал Путин.
Глава государства поручил доработать этот документ, добавив в него также упоминание атомной энергетики, поскольку в этом у России есть явные конкурентные преимущества.