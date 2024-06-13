Путин анонсировал увеличение срока предоставления мегагрантов для ученых
Объем финансирования и срок предоставления мегагрантов для ученых увеличится. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с ведущими российскими учеными в Дубне.
Объем финансирования будет увеличен до 100 млн руб. Сроки вырастут с трех до пяти лет с правом продлить их еще на три года. Путин добавил, что решение об этом уже принято.
«Не исключаю, что мы можем расширить этот горизонт», – сказал президент, пояснив, что для некоторых направлений исследований этого может быть тоже недостаточно.
13 июня Путин дал старт пуску ускорительного комплекса NICA в Объединенном институте ядерных исследований, а также пообщался с учеными. Президент выразил надежду, что работа приносит ученым из Дубны удовлетворение, потому что «для людей творческих все-таки самое главное – процесс, который идет на пользу развития мировой науки, на пользу познания».