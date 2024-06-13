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Путин анонсировал увеличение срока предоставления мегагрантов для ученых

Ведомости

Объем финансирования и срок предоставления мегагрантов для ученых увеличится. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с ведущими российскими учеными в Дубне.

Объем финансирования будет увеличен до 100 млн руб. Сроки вырастут с трех до пяти лет с правом продлить их еще на три года. Путин добавил, что решение об этом уже принято.

«Не исключаю, что мы можем расширить этот горизонт», – сказал президент, пояснив, что для некоторых направлений исследований этого может быть тоже недостаточно.

13 июня Путин дал старт пуску ускорительного комплекса NICA в Объединенном институте ядерных исследований, а также пообщался с учеными. Президент выразил надежду, что работа приносит ученым из Дубны удовлетворение, потому что «для людей творческих все-таки самое главное – процесс, который идет на пользу развития мировой науки, на пользу познания».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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