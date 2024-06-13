Путин дал старт пуску ускорительного комплекса NICA в Дубне

На выступлении в Дубне Путин отметил, что проект в целом развивается успешно, в том числе благодаря взаимодействию коллег-ученых практически со всего мира. В связи с «известными всем обстоятельствами» произошли сбои, но, по словам президента, с ними удалось справиться.