Путин дал старт пуску ускорительного комплекса NICA в Дубне

Путин дал старт пуску ускорительного комплекса NICA в ДубнеОн предназначен для изучения свойств плотной барионной материи
Президент России Владимир Путин дал старт пуску ускорительного комплекса NICA в объединенном институте ядерных исследований в Дубне. Об этом сообщает «РИА Новости».
В институте Путин ознакомился с технологическими особенностями сборки кольца коллайдера тяжелых ионов комплекса NICA.
«Технологический пуск разрешаю», – сказал Путин, вслед за чем в магнитную систему комплекса NICA подался тестовый ток.
На выступлении в Дубне Путин отметил, что проект в целом развивается успешно, в том числе благодаря взаимодействию коллег-ученых практически со всего мира. В связи с «известными всем обстоятельствами» произошли сбои, но, по словам президента, с ними удалось справиться.