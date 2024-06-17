Украинский омбудсмен заявил о неожиданных предложениях от ряда стран на саммите

Конференция по урегулированию конфликта на Украине прошла с 15 по 16 июня в Швейцарии. Итоговую декларацию саммита поддержали 78 из 92 стран. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что целью следующего саммита будет завершение боевых действий, но для этого за столом переговоров должна находиться и Россия.