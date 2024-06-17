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Украинский омбудсмен заявил о неожиданных предложениях от ряда стран на саммите

Ведомости

На саммите мира в Швейцарии ряд дружественных России стран впервые предложили Киеву свои каналы коммуникации с Москвой, заявил в эфире телемарафона уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец.

«Кстати, неожиданно, что некоторые страны, которые традиционно имеют хорошие отношения с РФ, впервые заявили, что они готовы предложить свои каналы коммуникации с российской стороной», – сказал Лубинец (цитата по «Униан»).

Омбудсмен добавил, что пока не может назвать эти страны, отметив, что на Украине «не ожидали именно от таких стран таких позиций». Прошедшую конференцию он назвал «огромным дипломатическим прорывом Украины». По его словам, на саммите присутствовала 101 международная делегация.

Конференция по урегулированию конфликта на Украине прошла с 15 по 16 июня в Швейцарии. Итоговую декларацию саммита поддержали 78 из 92 стран. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что целью следующего саммита будет завершение боевых действий, но для этого за столом переговоров должна находиться и Россия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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