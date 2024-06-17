Украинский омбудсмен заявил о неожиданных предложениях от ряда стран на саммите
На саммите мира в Швейцарии ряд дружественных России стран впервые предложили Киеву свои каналы коммуникации с Москвой, заявил в эфире телемарафона уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец.
«Кстати, неожиданно, что некоторые страны, которые традиционно имеют хорошие отношения с РФ, впервые заявили, что они готовы предложить свои каналы коммуникации с российской стороной», – сказал Лубинец (цитата по «Униан»).
Омбудсмен добавил, что пока не может назвать эти страны, отметив, что на Украине «не ожидали именно от таких стран таких позиций». Прошедшую конференцию он назвал «огромным дипломатическим прорывом Украины». По его словам, на саммите присутствовала 101 международная делегация.
Конференция по урегулированию конфликта на Украине прошла с 15 по 16 июня в Швейцарии. Итоговую декларацию саммита поддержали 78 из 92 стран. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что целью следующего саммита будет завершение боевых действий, но для этого за столом переговоров должна находиться и Россия.