СМИ: Евросоюз поддержит выдвижение фон дер Ляйен на новый срок в ЕК
Главы государств и правительств Евросоюза поддержат выдвижение Урсулы фон дер Ляйен на второй пятилетний срок в качестве главы Европейской комиссии (ЕК). Этот вопрос лидеры блока обсудят 17 июня на частном ужине в Брюсселе, сообщили газеты Financial Times и The Guardian.
Лидеры ЕС в ходе встречи также примут решение о преемниках президента Европейского совета Шарля Мишеля и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.
«Я не вижу реалистичной альтернативы», – сказал The Guardian один из дипломатов, комментируя кандидатуру фон дер Ляйен.
В ЕС также укрепляется консенсус относительно руководителя Евросовета. Этот пост после ухода Мишеля может занять бывший премьер-министр Португалии Антониу Коста, пишет издание. Главу Еврокомиссии утвердят депутаты Европарламента, голосование назначено на 18 июля. Фон дер Ляйен или другой кандидат для победы должен будет набрать голоса 361 из 720 депутатов, отмечает The Guardian.
В апреле Politico со ссылкой на источники в структурах ЕС писало, что фон дер Ляйен могут не переизбрать. По словам собеседников издания, глава ЕК ошибочно полагала, что ей все сойдет с рук, поэтому некоторые ошибки теперь используются против нее. В частности, сложные отношения сложились у фон дер Ляйен с Парижем. В конце мая Politico сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон собирается поддержать кандидатуру бывшего премьер-министра Италии Марио Драги на пост председателя ЕК.
Урсула фон дер Ляйен занимает пост председателя ЕК с декабря 2019 г. Она стала первой женщиной в этой должности. До этого занимала посты министра по делам семьи, министра труда и социальных вопросов, а также возглавляла минобороны ФРГ.