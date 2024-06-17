Индия и США обсуждают совместное производство бронетранспортеров Stryker
Индия и США ведут переговоры о совместном производстве бронетранспортеров Stryker для замены находящихся на вооружении индийской армии БМП советского производства, сообщает газета The Times of India со ссылкой на источники.
По их данным, министерство обороны Индии расматривает трехэтапный план, предусматривающий закупку партии Stryker у США, совместное производство боевых машин в стране и разработку новой модификации бронетранспортеров. Реализация плана зависит от адаптации Stryker к требованиям индийской армии и применению в условиях высокогорной местности в граничащих с Китаем районах Ладакхе и Сиккиме.
«Поскольку армия испытывает огромную потребность в колесных и гусеничных машинах ICV для постепенной замены существующего парка из более чем 2000 машин российского происхождения БМП-2 в ближайшие годы, минобороны также занимается разработкой местных проектов», – говорится в сообщении.
Министр обороны США Ллойд Остин на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» назвал совместное производство бронетехники с Индией еще одним показателем двустороннего оборонного партнерства стран. С 2007 г. США и Индия заключили оборонные сделки на сумму в $22 млрд. В этом году планируется подписание соглашения о поставке индийской армии 31 беспилотника MQ-9B стоимостью $3,9 млрд и начало производства в Индии компаниями General Electric и Hindustan Aeronautics реактивных двигателей GE-414B для истребителей Tejas Mark-II.
В феврале государственный департамент США одобрил поставку Индии 31 модульного разведывательно-ударного беспилотника Sky Guardian («Страж неба»), ракет «воздух – земля» Hellfire к ним и другого оборудования на общую сумму $3,99 млрд.
Торговля оружием между Индией и США активизировалась в 2008 г. В 2016 г. конгресс США одобрил статус Индии как основного партнера в сфере обороны, что расширяет список оружия, которое может приобретать Нью-Дели. Согласно докладу исследовательской службы конгресса, доля США в индийском импорте вооружений с 2008 по 2022 г. составила 10%. С 2008 г. Индия закупила у Штатов вооружений и других товаров оборонного назначения на $20 млрд. С середины ноября 2020 г. Индия арендует БПЛА класса Reaper у США для наблюдения за морским пространством.
По данным ежегодного доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в 2023 г. Индия остается крупнейшим в мире импортером оружия. Ее доля в международном импорте с 2018 по 2022 г. составила 11%.