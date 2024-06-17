Индия и США обсуждают совместное производство бронетранспортеров Stryker

Торговля оружием между Индией и США активизировалась в 2008 г. В 2016 г. конгресс США одобрил статус Индии как основного партнера в сфере обороны, что расширяет список оружия, которое может приобретать Нью-Дели. Согласно докладу исследовательской службы конгресса, доля США в индийском импорте вооружений с 2008 по 2022 г. составила 10%. С 2008 г. Индия закупила у Штатов вооружений и других товаров оборонного назначения на $20 млрд. С середины ноября 2020 г. Индия арендует БПЛА класса Reaper у США для наблюдения за морским пространством.