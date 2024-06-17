Путин совершит рабочую поездку в Якутск 18 июня
Президент России Владимир Путин совершит рабочую поездку в Якутск 18 июня, сообщается в Telegram-канале Кремля.
«В рамках поездки у президента будет возможность познакомиться с достижениями и перспективами развития креативной и ИТ-отраслей Республики Саха (Якутия)», – указано в сообщении.
Сообщается, что в ходе поездки глава государства уделит существенное внимание вопросам развития Дальнего Востока, в том числе реализации программ «Земский доктор», «Земский учитель», «Муравьев-Амурский 2030». В ходе визита Путин пообщается с участниками данных программ. Также президент встретится с главой Республики Саха Айсеном Николаевым.
В марте Николаев заявил «РИА Новости», что Якутия ждет в гости Путина в любое время года. Визит в республику был в графике поездки главы государства по Дальнему Востоку в январе текущего года, но его пришлось отложить из-за нелетной погоды.