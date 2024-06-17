МИД Казахстана объяснил отсутствие республики на саммите по Украине

Итоговое коммюнике конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке, прошедшей с 15 по 16 июня, поддержали 78 из 92 стран. Россию на саммит не пригласили. После мероприятия министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что целью следующего саммита будет завершение боевых действий, но для этого за столом переговоров должна находиться и РФ.