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МИД Казахстана объяснил отсутствие республики на саммите по Украине

Ведомости

Представители Казахстана не поехали на украинский саммит мира в Швейцарию из-за графика международных мероприятий, сообщил представитель казахстанского МИДа Айбек Смадияров. 

«Мы не участвовали исходя из своих интересов, из своего графика международных мероприятий», – сказал он (цитата по Tengrinews.kz).

Смадияров 10 июня говорил, что информации об участии Астаны во встрече по Украине пока нет. Представитель ведомства пообещал, что этот вопрос будет рассмотрен с учетом графика международных мероприятий и «официальной позиции Республики Казахстан», писал ТАСС.

Итоговое коммюнике конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке, прошедшей с 15 по 16 июня, поддержали 78 из 92 стран. Россию на саммит не пригласили. После мероприятия министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что целью следующего саммита будет завершение боевых действий, но для этого за столом переговоров должна находиться и РФ.

Из постсоветских республик Закавказья в саммите принимали участие Грузия и Армения, Азербайджан отказался ехать на конференцию, писали «Ведомости».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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