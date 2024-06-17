МИД Казахстана объяснил отсутствие республики на саммите по Украине
Представители Казахстана не поехали на украинский саммит мира в Швейцарию из-за графика международных мероприятий, сообщил представитель казахстанского МИДа Айбек Смадияров.
«Мы не участвовали исходя из своих интересов, из своего графика международных мероприятий», – сказал он (цитата по Tengrinews.kz).
Смадияров 10 июня говорил, что информации об участии Астаны во встрече по Украине пока нет. Представитель ведомства пообещал, что этот вопрос будет рассмотрен с учетом графика международных мероприятий и «официальной позиции Республики Казахстан», писал ТАСС.
Итоговое коммюнике конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке, прошедшей с 15 по 16 июня, поддержали 78 из 92 стран. Россию на саммит не пригласили. После мероприятия министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что целью следующего саммита будет завершение боевых действий, но для этого за столом переговоров должна находиться и РФ.
Из постсоветских республик Закавказья в саммите принимали участие Грузия и Армения, Азербайджан отказался ехать на конференцию, писали «Ведомости».