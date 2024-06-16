Кто и в каком статусе участвует в «саммите мира» по Украине в Швейцарии

Кто и в каком статусе участвует в «саммите мира» по Украине в ШвейцарииУровень прибывших представителей стран Запада и Юга разный
В начавшейся 15 июня международной конференции по вопросам урегулирования на Украине («саммит мира») принимают участие 92 государства и несколько организаций. Об этом сообщили власти Швейцарии, опубликовавшие окончательный список участников.
Главным образом на саммите, где обсудят только три из 10 пунктов так называемой «формулы мира Владимира Зелинского» ноября 2022 г. без территориальных вопросов, представлены западные государства, входящие в НАТО и ЕС. Есть и представители стран глобального Юга, в частности Индия, и даже некоторые российские соседи по постсоветскому пространству, не входящие в НАТО. Россию на этот саммит не пригласили, а Китай сам решил воздержаться от участия.
Статус участников неодинаков – одни государства представлены на высшем и высоком уровне, в то время как другие – лишь заместителями министров и отставными послами. «Ведомости» разбирались, кто приехал в швейцарский Бюргеншток и что означает их статус.
Запад
Наиболее высокий уровень представительства предсказуемо продемонстрировали западные страны, включенные с марта 2022 г. в список недружественных государств правительством России из-за санкций в связи с конфликтом на Украине. Эти же страны являются основными донорами военно-технической и финансовой помощи Киеву.
Из европейских стран, входящих в НАТО и/или Евросоюз, в швейцарской конференции на высшем уровне участвуют Франция (ее представит президент Эммануэль Макрон), Чехия (Петр Павел), Литва (Гитанас Науседа), Финляндия (Александр Стубб) и Латвия (Эдгарс Ринкевичс). Помимо них на уровне глав государств поучаствуют канцлеры ФРГ и Австрии Олаф Шольц и Карл Нехаммер, а также премьер-министры Британии Риши Сунак, Италии – Джорджа Мелони, Эстонии – Кая Каллас.
От входящей в НАТО и ЕС Венгрии на саммит приехал министр иностранных дел Петер Сийярто, а от не являющейся членом ни той, ни другой организации Сербии – глава ее МИДа Марко Джурич.
При этом от североамериканских государств лишь член НАТО Канада представлена на высшем уровне – от нее приедет премьер-министр Джастин Трюдо. А вот лидера западного военно-политического блока, США, вместо президента Джо Байдена представит второй человек в государстве – вице-президент Камала Харрис.
Австралию на саммите представит Билл Шортен, министр государственных услуг и министр национальной системы страхования по инвалидности.
Соседи России
Из постсоветских республик Закавказья в саммите примет участие Грузия (ее представит президент Саломе Зурабишвили), а также входящая вместе с Россией в СНГ, ЕАЭС и пока что в ОДКБ (членство на данный момент заморожено) Армения (секретарь Совета безопасности Армен Григорян).
В то же время Азербайджан единственный из постсоветских стран закавказского региона отказался ехать на конференцию. Член ОДКБ и ЕАЭС Казахстан, до последнего не дававший публичного анонса относительно своего участия, в итоге не значится в финальном списке.
От также все еще входящей в СНГ Молдавии [Кишинев заявлял о намерении покинуть объединение до конца 2024 г.] на саммит прибудет президент Майя Санду.
Азия
На высшем уровне из наиболее значимых стран Азии на саммите представлена союзная Вашингтону и внесенная Москвой в список недружественных Япония – ее премьер-министр Фумио Кисида. А вот одну из ключевых стран БРИКС представил бывший посол Индии в России Капур Паван. Кроме них в саммите примут участие Таиланд, Филиппины и включенный в список недружественных стран Сингапур. Таиланд на встрече представит вице-министр иностранных дел Русс Джалихандра.
Примечательно, что от участия в саммите отказался и входящий в БРИКС Китай. Свое решение Пекин мотивировал тем, что не считает созванную конференцию «подлинной», которая может обеспечить равноправие всех сторон и справедливое обсуждение всех мирных предложений.
Ближний Восток
Из арабских ближневосточных лидеров участие в конференции приняли премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани, министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф бин Рашид Аз-Заяни.
Израиль представил бывший председатель кнессета и уроженец Украины Юлий Йоэль Эдельштейн.
Турцию, входящую в НАТО и активно торгующую с Россией, но при этом поставляющую оружие Украине, на саммите тоже представят действующие чиновники – от нее во встрече поучаствует министр иностранных дел страны Хакан Фидан.
Наследный принц, премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд также не будет присутствовать на саммите G7 в Италии. В телеграмме премьер-министру Италии Джордже Мелони он объяснил свое отсутствие обстоятельствами, связанными с контролем организации хаджа. На саммите страну представляет министр иностранных дел Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
Южная Америка
Страны Южной и Центральной Америки на саммите были представлены преимущественно на высшем уровне: от Аргентины – президент Хавьер Милей, от Чили – президент Габриэль Борич, от Колумбии – президент Густаво Петро Уррего, от Эквадора – президент Даниэль Нобоа.
На высоком уровне Перу представил министр иностранных дел Хавьер Гонсалес-Олаэчеа, Уругвай – министр иностранных дел Омар Паганини, а Мексику – министр иностранных дел Алисия Барсена.
Представленной на конференции, хотя и в статусе наблюдателя, в итоге оказалась и входящая в БРИКС Бразилия. От нее на саммит отправилась посол в Швейцарии Клаудия Фонсека Бузи. Президент страны Луис Инасиу Лула да Силва еще в середине мая отказался приезжать на саммит.
Африка
Африканский континент представлен председателем президентского совета Ливии Мухаммадом Юнис аль-Манфи, президентом Сомали Хасаном Шейхом Махмудом и бывшим членом кабинета министров входящей в БРИКС ЮАР Сидни Муфамади.
Из организаций же в саммите примут участие Еврокомиссия и Европарламент, а также ОБСЕ и ООН. Примечательно, что последняя – в качестве наблюдателя.
Что говорят эксперты о составе и статусе участников
Перед странами глобального Юга встала дилемма – как не втягиваться в тему урегулирования ситуации на Украине на стороне Запада и при этом никого не обидеть, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Для многих из них участие в швейцарском саммите сравнимо с проставлением галочки. При этом страны мирового большинства дают понять, что этот тип урегулирования конфликта на Украине не является приоритетным, а уровень представительства говорит о том, что эти государства послали их скорее наблюдать, а не участвовать в процессе.
Таким образом, глобальный Юг одновременно демонстрирует уважение к Западу и дает сигнал России, «что это не их игра». Китай же находится в особых отношениях с Россией и при этом не желает играть роль «приглашенной звезды, которую зовут украсить чужое шоу», отмечает Лукьянов. Китай, несомненно, заинтересован в участии в мирном процессе по Украине, но он намерен сам организовывать подобный процесс и сам приглашать другие страны для участия в нем, резюмирует эксперт.
Тот факт, что на саммит из действующих членов СНГ приехала только Армения, – это успех российской дипломатии, которая убедила другие страны объединения, в первую очередь Казахстан, не ссориться с Москвой, говорит заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин.
По его словам, странам СНГ не нужен конфликт с Россией, а тот факт, что они туда не поехали, можно трактовать как поддержку России в текущих условиях.
Участие же в саммите Армении эксперт объясняет курсом правительства премьер-министра Никола Пашиняна, который идет на разрыв отношений с Россией.
Несколько иная ситуация сложилась с Грузией, которая после недавних протестов оказалась в несколько осложненных отношениях с Западом. Своим участием в саммите мира Тбилиси пытается уйти от очередного обострения, отмечает эксперт.
Европейцы присутствовали на уровне глав государств и правительств, так как именно страны ЕС и НАТО являются ключевыми бенефициарами этого саммита, считает эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.
По его словам, пониженный уровень представительства Венгрии – это суверенный выбор страны, поддерживающий более взвешенный подход в отношении украинского кризиса.
Что касается Сербии, то, учитывая тот факт, что Белград не поддержал «формулу мира» Зеленского ранее, а теперь послал свою делегацию на саммит, можно говорить о давлении, которое на сербское руководство оказали США, полагает Денисов.
При этом для самих США вся история с саммитом по «формуле мира» Зеленского оказалась провальной – американцам не удалось консолидировать вокруг него мировых лидеров. «Поэтому, когда неудача стала очевидной, Вашингтон понизил свой уровень представительства до вице-президента», – резюмирует эксперт.