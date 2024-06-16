Кто и в каком статусе участвует в «саммите мира» по Украине в Швейцарии

Перед странами глобального Юга встала дилемма – как не втягиваться в тему урегулирования ситуации на Украине на стороне Запада и при этом никого не обидеть, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Для многих из них участие в швейцарском саммите сравнимо с проставлением галочки. При этом страны мирового большинства дают понять, что этот тип урегулирования конфликта на Украине не является приоритетным, а уровень представительства говорит о том, что эти государства послали их скорее наблюдать, а не участвовать в процессе.