Президент Швейцарии: кризис на Украине нельзя урегулировать без участия РФ
Урегулирование конфликта на Украине предполагает подключение России к переговорам, заявила президент Швейцарии Виолы Амерд.
«Если мы хотим мира, что в определенный момент России будет нужно принять участие в переговорном процессе. Это совершенно ясно», – сказала она (цитата по «Интерфаксу»).
Амерд, выступая вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, также отметила, что саммит в Швейцарии стал началом «дипломатической базы», которая определит, «как и при каких обстоятельствах Россия сможет участвовать» в регуляции конфликта в будущем, отмечает Bloomberg.
15-16 июня в Швейцарии проходит конференция по урегулированию конфликта на Украине.
В преддверии саммита президент РФ Владимир Путин назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины. В ответ советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил об отказе Киева от мирного предложения президента России.