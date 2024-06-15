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Президент Швейцарии: кризис на Украине нельзя урегулировать без участия РФ

Ведомости

Урегулирование конфликта на Украине предполагает подключение России к переговорам, заявила президент Швейцарии Виолы Амерд.

«Если мы хотим мира, что в определенный момент России будет нужно принять участие в переговорном процессе. Это совершенно ясно», – сказала она (цитата по «Интерфаксу»).

Амерд, выступая вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, также отметила, что саммит в Швейцарии стал началом «дипломатической базы», которая определит, «как и при каких обстоятельствах Россия сможет участвовать» в регуляции конфликта в будущем, отмечает Bloomberg.

15-16 июня в Швейцарии проходит конференция по урегулированию конфликта на Украине.

В преддверии саммита президент РФ Владимир Путин назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины. В ответ советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил об отказе Киева от мирного предложения президента России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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