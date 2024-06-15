Песков: Кремлю нечего передать участникам швейцарского саммита по Украине
Кремлю нечего передать участникам швейцарского саммита по Украине, заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы ничего им не хотим передавать. Мы хотим собраться в следующий раз на более предметном и обещающем мероприятии», – заявил он.
Саммит по урегулированию конфликта на Украине проходит в Швейцарии с 15 по 16 июня. На него приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. По информации Федерального совета страны, участие в конференции примут 100 делегаций, в том числе главы 57 государств. От участия в конференции отказались Китай, Мексика, Никарагуа и др. Россию на саммит не пригласили.
Накануне Федеральный совет Швейцарии сообщил, что участники мирной конференции в швейцарском Бюргенштоке получат возможность «впервые обсудить на самом высоком уровне», как и когда Россия может быть включена в переговорный процесс.
14 июня президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил странам «большой семерки» (G7) провести мирную конференцию по Украине, которую признают и Москва, и Киев. В этот же день Путин на встрече с руководством МИДа обозначил условия для начала мирных переговоров с Украиной. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, отмена санкций против РФ, отказ Киева от намерений вступить в НАТО.