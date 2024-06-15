Песков: Кремлю нечего передать участникам швейцарского саммита по Украине

Саммит по урегулированию конфликта на Украине проходит в Швейцарии с 15 по 16 июня. На него приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. По информации Федерального совета страны, участие в конференции примут 100 делегаций, в том числе главы 57 государств. От участия в конференции отказались Китай, Мексика, Никарагуа и др. Россию на саммит не пригласили.