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Песков: Кремлю нечего передать участникам швейцарского саммита по Украине

Ведомости

Кремлю нечего передать участникам швейцарского саммита по Украине, заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы ничего им не хотим передавать. Мы хотим собраться в следующий раз на более предметном и обещающем мероприятии», – заявил он.

Саммит по урегулированию конфликта на Украине проходит в Швейцарии с 15 по 16 июня. На него приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. По информации Федерального совета страны, участие в конференции примут 100 делегаций, в том числе главы 57 государств. От участия в конференции отказались Китай, Мексика, Никарагуа и др. Россию на саммит не пригласили.

Накануне Федеральный совет Швейцарии сообщил, что участники мирной конференции в швейцарском Бюргенштоке получат возможность «впервые обсудить на самом высоком уровне», как и когда Россия может быть включена в переговорный процесс.

14 июня президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил странам «большой семерки» (G7) провести мирную конференцию по Украине, которую признают и Москва, и Киев. В этот же день Путин на встрече с руководством МИДа обозначил условия для начала мирных переговоров с Украиной. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, отмена санкций против РФ, отказ Киева от намерений вступить в НАТО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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