Кабмин поддержал закон о новом режиме высылки иностранцев
Правительство России поддержало законопроект, предусматривающий установление режима высылки для иностранных граждан без законных оснований находиться на территории РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект отзыва.
«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», – цитирует агентство текст документа.
Проект федерального закона, в котором предлагается ввести режим высылки нелегальных мигрантов и другие меры по усилению контроля за нахождением в РФ иностранных граждан, был внесен в Госдуму в апреле. Авторами законопроекта стали представители всех пяти фракций. Предложение обосновывали «с учетом складывающейся криминогенной обстановки среди иностранцев, а также возросших ожиданий общества в плане реагирования государства на проблему массового притока мигрантов и незаконной миграции».
Согласно законопроекту, высылка мигрантов может быть связана как с истечением срока временного пребывания в РФ, так и с аннулированием разрешения на проживание, вида на жительство и с совершением преступления. Режим будет прекращаться после выезда иностранного гражданина из России и отмены решения, которое было основанием для его применения. Предполагается, что режим высылки будет запрещать менять место жительства или место пребывания в РФ без разрешения МВД, выезжать за пределы установленного для пребывания региона, получать водительские права, приобретать имущество и транспорт, регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, брать кредит, открывать банковские счета и переводить деньги, а также заключать брак.