Кабмин поддержал закон о новом режиме высылки иностранцев

Согласно законопроекту, высылка мигрантов может быть связана как с истечением срока временного пребывания в РФ, так и с аннулированием разрешения на проживание, вида на жительство и с совершением преступления. Режим будет прекращаться после выезда иностранного гражданина из России и отмены решения, которое было основанием для его применения. Предполагается, что режим высылки будет запрещать менять место жительства или место пребывания в РФ без разрешения МВД, выезжать за пределы установленного для пребывания региона, получать водительские права, приобретать имущество и транспорт, регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, брать кредит, открывать банковские счета и переводить деньги, а также заключать брак.