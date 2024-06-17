Варшава поддержит кандидатуру премьера Эстонии на пост главы дипломатии ЕС
Варшава поддержит кандидатуру премьера Эстонии Каи Каллас на должность главы дипломатии ЕС. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает «РИА Новости».
Туск считает, что Каллас хорошо понимает реалии России и Украины и имеет позицию, которую поддерживала бы и Польша. Сейчас пост главы европейской дипломатии занимает Жозеп Боррель.
17 июня лидеры стран Евросоюза (ЕС) проведут в Брюсселе неформальный саммит. Будут обсуждаться назначения на ключевые должности на следующие пять лет.
В этот же день сообщалось, что главы государств и правительств ЕС поддержат кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Европейской комиссии (ЕК). На частном ужине в Брюсселе также будет принято решение о преемнике президента Европейского совета Шарля Мишеля.