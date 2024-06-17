Варшава поддержит кандидатуру премьера Эстонии на пост главы дипломатии ЕС

В этот же день сообщалось, что главы государств и правительств ЕС поддержат кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Европейской комиссии (ЕК). На частном ужине в Брюсселе также будет принято решение о преемнике президента Европейского совета Шарля Мишеля.