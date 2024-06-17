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Ушаков: саммит в Швейцарии показал, что украинский конфликт не решить без России

Ведомости

На прошедшем в Швейцарии саммите по Украине обозначилось четкое признание, что без участия России решить украинскую проблему невозможно, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Там [в Швейцарии] была принята не политическая декларация, а итоговое совместное заявление», – заявил Ушаков.

Никакого содержательного вклада в продвижение к миру конференция не внесла, при этом «более четкое признание обозначилось, даже среди западных государств, что без участия России решить украинскую проблему невозможно», подчеркнул помощник главы государства.

Участники конференции, «хотели они этого или не хотели», вынуждены были учитывать предложения российского президента Владимира Путина, о которых он заявил в преддверии мероприятия. «Многие от них сразу отмахнулись, кое-кто и задумался над нашим вариантом, и я думаю, число последних будет увеличиваться», – сказал Ушаков.

Инициативы Москвы он назвал «реальной возможностью не только завершить войну», но и обеспечить послевоенное урегулирование и условия для того, чтобы конфликт не повторился в будущем. По мнению российской стороны, предложения Путина «перечеркнули итоги» мирной конференции в Швейцарии. Россия рассчитывает, что многие страны задумаются, добавил Ушаков.

Итоговое коммюнике конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке, прошедшей с 15 по 16 июня, поддержали 78 из 92 стран. Россию на саммит не пригласили. После мероприятия министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что целью следующего саммита будет завершение боевых действий, но для этого за столом переговоров должна находиться и Россия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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