Ушаков: саммит в Швейцарии показал, что украинский конфликт не решить без России

Участники конференции, «хотели они этого или не хотели», вынуждены были учитывать предложения российского президента Владимира Путина, о которых он заявил в преддверии мероприятия. «Многие от них сразу отмахнулись, кое-кто и задумался над нашим вариантом, и я думаю, число последних будет увеличиваться», – сказал Ушаков.