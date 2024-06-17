Путин подписал указ о структуре Минобороны России
Президент России Владимир Путин подписал указ о структуре Минобороны. Документ опубликован на сайте нормативных правовых актов.
Согласно документу, в министерстве обороны будет 12 заместителей министра, в том числе два первых заместителя министра, одним из которых остается начальник Генштаба Владимир Герасимов, статс-секретарь – заместитель министра (эту должность занимал уволенный Николай Панков), один заместитель министра – начальник главного военно-политического управления ВС РФ (этот пост занимает Виктор Горемыкин) и один заместитель министра – руководитель аппарата министерства обороны (на этот пост назначен Олег Савельев).
17 июня Путин назначил Леонида Горнина первым заместителем министра обороны, Анну Цивилеву и Павла Фрадкова – заместителями главы ведомства, а Олега Савельева – замминистра – руководителем аппарата министерства. Таким образом, не занятыми остаются две вакансии замминистра, включая место статс-секретаря.
12 мая Путин освободил Сергея Шойгу от должности министра обороны РФ и назначил его секретарем Совета безопасности РФ. На пост главы Минобороны президент предложил назначить Андрея Белоусова, который ранее являлся первым вице-премьером. В мае Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что Белоусов считается одним из лучших экономистов в России. По его словам, министр обороны РФ должен «раскрыть» Минобороны для конструктивной работы с научными центрами, участниками экономической деятельности, производителями военно-технических изделий и компонентов, которые нужны для производства военной техники.