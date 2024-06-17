Путин подписал указ о структуре Минобороны России

12 мая Путин освободил Сергея Шойгу от должности министра обороны РФ и назначил его секретарем Совета безопасности РФ. На пост главы Минобороны президент предложил назначить Андрея Белоусова, который ранее являлся первым вице-премьером. В мае Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что Белоусов считается одним из лучших экономистов в России. По его словам, министр обороны РФ должен «раскрыть» Минобороны для конструктивной работы с научными центрами, участниками экономической деятельности, производителями военно-технических изделий и компонентов, которые нужны для производства военной техники.