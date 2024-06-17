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Путин подписал указ о структуре Минобороны России

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Президент России Владимир Путин подписал указ о структуре Минобороны. Документ опубликован на сайте нормативных правовых актов.

Согласно документу, в министерстве обороны будет 12 заместителей министра, в том числе два первых заместителя министра, одним из которых остается начальник Генштаба Владимир Герасимов, статс-секретарь – заместитель министра (эту должность занимал уволенный Николай Панков), один заместитель министра – начальник главного военно-политического управления ВС РФ (этот пост занимает Виктор Горемыкин) и один заместитель министра – руководитель аппарата министерства обороны (на этот пост назначен Олег Савельев).

17 июня Путин назначил Леонида Горнина первым заместителем министра обороны, Анну Цивилеву и Павла Фрадкова – заместителями главы ведомства, а Олега Савельева – замминистра – руководителем аппарата министерства. Таким образом, не занятыми остаются две вакансии замминистра, включая место статс-секретаря.

12 мая Путин освободил Сергея Шойгу от должности министра обороны РФ и назначил его секретарем Совета безопасности РФ. На пост главы Минобороны президент предложил назначить Андрея Белоусова, который ранее являлся первым вице-премьером. В мае Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что Белоусов считается одним из лучших экономистов в России. По его словам, министр обороны РФ должен «раскрыть» Минобороны для конструктивной работы с научными центрами, участниками экономической деятельности, производителями военно-технических изделий и компонентов, которые нужны для производства военной техники.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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