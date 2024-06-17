Путин назначил новых заместителей министра обороны России

Горнин с 2012 г. занимал должность заместителя министра финансов, а с 2018 г. – пост первого замминистра. В ведомстве он отвечал за бюджетную политику в сфере государственной военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа. В целом в сфере финансов он работает больше 20 лет. На новом посту Горнин будет курировать весь комплекс вопросов финансового обеспечения Вооруженных сил РФ. Как пояснили в пресс-службе Минобороны, его главные задачи – повышение прозрачности финансовых потоков и обеспечение эффективного расходования бюджетных средств.