Путин назначил новых заместителей министра обороны России

Путин назначил новых заместителей министра обороны РоссииС постов сняты Руслан Цаликов, Николай Панков, Татьяна Шевцова и Павел Попов
Президент РФ Владимир Путин назначил Леонида Горнина первым заместителем министра обороны, Анну Цивилеву и Павла Фрадкова – заместителями главы ведомства, а Олега Савельева – замминистра – руководителем аппарата министерства. Указы опубликованы на портале правовой информации.
Горнин с 2012 г. занимал должность заместителя министра финансов, а с 2018 г. – пост первого замминистра. В ведомстве он отвечал за бюджетную политику в сфере государственной военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа. В целом в сфере финансов он работает больше 20 лет. На новом посту Горнин будет курировать весь комплекс вопросов финансового обеспечения Вооруженных сил РФ. Как пояснили в пресс-службе Минобороны, его главные задачи – повышение прозрачности финансовых потоков и обеспечение эффективного расходования бюджетных средств.
Цивилева является председателем совета директоров угольной компании «Колмар груп» и главой государственного фонда «Защитники Отечества», который оказывает поддержку участникам спецоперации на Украине. На посту замминистра она будет отвечать за вопросы организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих.
Фрадков с 2021 г. занимал должность первого заместителя управляющего делами президента РФ. В 2012-2015 гг. был заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом. В сферу его полномочий будут входить вопросы управления имуществом, земельными ресурсами, а также строительства объектов для нужд министерства и народного хозяйства.
Савельев являлся аудитором Счетной палаты и курировал направление аудита Минобороны, МЧС и правоохранительных ведомств. С 2008 по 2014 г. занимал пост заместителя министра экономического развития, с 2014 по 2015 г. – министра по делам Крыма. В 2015-2018 гг. работал заместителем руководителя аппарата правительства России. Новая должность Савельева подразумевает общий контроль исполнения поручений министра, координацию деятельности центральных органов военного управления, организаций Минобороны и федеральных органов исполнительной власти, подведомственных министерству.
От своих должностей указом главы государства освобождены первый заместитель Руслан Цаликов, статс-секретарь – замминистра Николай Панков, замминистра Татьяна Шевцова, также уволен с военной службы генерал армии, экс-замминистра Павел Попов. Решение вступает в силу с 17 июня. Пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что министр обороны России Андрей Белоусов провел встречу с освобожденными от должностей замминистрами, в ходе которой поблагодарил их за многолетнюю ответственную работу и пожелал им успеха в дальнейшей деятельности.
23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере был задержан замминистра обороны Тимур Иванов. На следующий день Басманный районный суд Москвы арестовал его. Действующий на тот момент министр обороны Сергей Шойгу приказом отстранил от должности своего заместителя.
12 мая Путин уволил Шойгу, назначив его секретарем Совета безопасности РФ. На пост главы Минобороны президент предложил назначить Белоусова, который ранее являлся первым вице-премьером. В мае Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что Белоусов считается одним из лучших экономистов в России. По его словам, министр обороны РФ должен «раскрыть» Минобороны для конструктивной работы с научными центрами, участниками экономической деятельности, производителями военно-технических изделий и компонентов, которые нужны для производства военной техники.