Путин назначил аудитора Счетной палаты Олега Савельева замминистра обороны

Садовенко закончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, участвовал в боевых действиях, в 1994 г. перешел в МЧС и с 2007 г. возглавлял аппарат этого ведомства, основателем которого был Сергей Шойгу. После перехода Шойгу на должность губернатора Московской области Садовенко возглавил аппарат администрации области, а с 2013 г., после того как Шойгу стал министром обороны, возглавил аппарат этого ведомства. По словам источника, близкого к Минобороны, Садовенко – один из самых близких к Шойгу людей и может перейти в Совет безопасности, секретарем которого является Шойгу.