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Путин назначил аудитора Счетной палаты Олега Савельева замминистра обороны

С этой же должности в оборонном ведомстве президент снял близкого к Шойгу Юрия Садовенко
Екатерина Щербинина
Алексей Никольский
Владимир Федоренко / РИА Новости

Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя министра обороны – руководителя аппарата главы ведомства генерал-полковника Юрия Садовенко и назначил на этот пост аудитора Счетной палаты Олега Савельева. Указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Согласно сайту Минобороны, у Садовенко в подчинении находились управление по работе с обращениями граждан и общественная приемная министра, управление делами ведомства, протокольно-координационный департамент, организационное и контрольное управления. В его обязанности в том числе входили общий контроль исполнения поручений главы ведомства, координация деятельности центральных органов военного управления, организаций Минобороны и федеральных органов исполнительной власти, подведомственных министерству.

Садовенко закончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, участвовал в боевых действиях, в 1994 г. перешел в МЧС и с 2007 г. возглавлял аппарат этого ведомства, основателем которого был Сергей Шойгу. После перехода Шойгу на должность губернатора Московской области Садовенко возглавил аппарат администрации области, а с 2013 г., после того как Шойгу стал министром обороны, возглавил аппарат этого ведомства. По словам источника, близкого к Минобороны, Садовенко – один из самых близких к Шойгу людей и может перейти в Совет безопасности, секретарем которого является Шойгу.

Новый замминистра обороны Олег Савельев родился 27 октября 1965 г. в Ленинграде, там же окончил радиофизический факультет Политехнического института им. М. И. Калинина. С 2008 по 2014 г. занимал пост заместителя министра экономического развития, с 2014 по 2015 г. – министра по делам Крыма. В 2015-2018 гг. работал заместителем руководителя аппарата правительства России.

В 2018 г. пришел в Счетную палату на должность руководителя аппарата органа государственного аудита. 25 сентября 2019 г. Савельев был назначен Советом Федерации по представлению президента России аудитором Счетной палаты и курировал направление аудита Минобороны, МЧС и правоохранительных ведомств. По словам источника, близкого к Минобороны, выбор Савельева неслучаен, так как он по опыту прежней работы понимает, как устроены центральные органы военного управления. При этом он, по всей видимости, в отличие от Садовенко, останется гражданским чиновником, полагает собеседник «Ведомостей».

23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере был задержан замминистра обороны Тимур Иванов. На следующий день Басманный районный суд Москвы арестовал его. Действующий на тот момент министр обороны Шойгу приказом отстранил от должности своего заместителя.

12 мая президент России Владимир Путин уволил Шойгу с должности министра, назначив его секретарем Совета безопасности РФ. На пост главы Минобороны президент предложил назначить Андрея Белоусова, который ранее являлся первым вице-премьером.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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