Алексей Криворучко остается заместителем министра обороны

Алексей Криворучко остается заместителем министра обороныОн работал в структурах «Ростеха», а в ведомстве отвечает за закупки вооружений
Курирующий закупки вооружений заместитель министра обороны Алексей Криворучко вероятнее всего остается на своем посту, несмотря на смену руководства военного ведомства. Об этом «Ведомостям» сообщили источник, близкий к Минобороны, и топ-менеджер холдинга оборонно-промышленного комплекса.
«Ведомости» направили запрос в Минобороны.
14 мая Владимир Путин подписал указы о назначении министров и руководства своей администрации. Бывший вице-премьер Андрей Белоусов стал новым министром обороны, а прежний министр Сергей Шойгу назначен секретарем Совета безопасности вместо Николая Патрушева, перешедшего на работу помощником президента. 15 мая, представляя нового министра командующим группировок, Путин заявил, что менять руководство и структуру Генштаба (им руководит первый замминистра обороны Валерий Герасимов) не планируется.
Также Путин поблагодарил Шойгу «за то, что было сделано им на протяжении предыдущих лет по строительству Вооруженных сил, по приданию им нового облика». Вместе с тем президент отметил, что «многое еще нужно сделать, многие вещи не были понятны до начала боевых действий ни нам, ни всем тем, кто так или иначе в мире имеет дело со строительством своих вооруженных сил, это очевидно».
По словам источника, близкого к Минобороны, вместе с Шойгу его может покинуть его ближайшее окружение, которое пришло туда на работу вместе с ним. В то же время Криворучко, хоть и был назначен замминистра в 2018 г., то есть во время работы Шойгу, пришел с позиции гендиректора и основного владельца концерна «Калашников» (впоследствии продал свою долю), миноритарным владельцем которого был «Ростех».
Криворучко за длительный период работы в Минобороны показал, что хорошо разбирается в современных военных технологиях, говорит главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Опережающее противника их внедрение – одна из главных задач, которая поставлена президентом перед новым министром, отмечает эксперт.
У министра обороны сейчас 11 действующих заместителей, включая двух первых – Руслана Цаликова и начальника Генштаба Валерия Герасимова, следует из информации на сайте военного ведомства. Вместе с Шойгу в МЧС, затем в правительстве Московской области, а после этого – в Минобороны работали Цаликов и другой заместитель министра Юрий Садовенко. Ранее на сайте Минобороны было указано 12 заместителей, включая арестованного в апреле Тимура Иванова, который работал с Шойгу в правительстве Подмосковья.