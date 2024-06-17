The Economist: дружба России и КНДР усложняет американскую стратегию в Азии
КНДР играет полезную роль в конфронтации России и Запада, помогая усложнить американскую стратегию в Азии. Об этом пишет британская газета The Economist.
Сотрудничая с Северной Кореей, Россия стремится удержать Южную Корею, крупного производителя оружия и американского союзника, от оказания прямой помощи Украине.
Для Северной Кореи Россия оказалась находкой в трудную минуту, утверждает издание, поскольку торговля с РФ помогла стабилизировать экономику, а встречи на высшем уровне с президентом Владимиром Путиным укрепили имидж Ким Чен Ына.
Путин 18-19 июня посетит КНДР с государственным визитом, 19-20 июня он также прибудет с визитом во Вьетнам. Визит в КНДР состоится по приглашению председателя Государственного совета страны Ким Чен Ына. Во Вьетнам Путин приедет по приглашению генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга. Планируется, что в Северной Корее будут обсуждаться решение проблемы со взаиморасчетами и налаживание турпотоков.