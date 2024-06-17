Путин 18-20 июня посетит КНДР и Вьетнам

Ким Чен Ын посещал Россию с 12 по 17 мая 2023 г. с официальным визитом. Тогда он провел переговоры с Путиным, а также другими российскими политиками и чиновниками. 14 сентября стало известно, что Ким Чен Ын пригласил Путина посетить КНДР. Глава российского государства принял приглашение. Сам Путин до сих пор только один раз посещал с визитом Северную Корею – это было еще в начале его первого срока, 19−20 июля 2000 г., тогда он встречался с предыдущим лидером КНДР Ким Чен Иром.