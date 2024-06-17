Путин 18-20 июня посетит КНДР и Вьетнам

Путин 18-20 июня посетит КНДР и ВьетнамРоссийский лидер приедет в Северную Корею по приглашению Ким Чен Ына
Президент РФ Владимир Путин 18-19 июня посетит КНДР с государственным визитом, 19-20 июня он также прибудет с визитом во Вьетнам. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Визит в КНДР состоится по приглашению председателя Государственного совета страны Ким Чен Ына. Во Вьетнам Путин приедет по приглашению генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга.
В Ханое Путин встретится с Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем национального собрания Чан Тхань Маном. В ходе визита планируется обсудить состояние и перспективы развития всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом в торгово-экономической, научно-технологической и гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки. По итогам переговоров стороны подпишут ряд двусторонних документов и примут совместное заявление.
24 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о подготовке визита в КНДР. 10 июня посол России в Северной Корее Александр Мацегора подтвердил «Ведомостям», что визит Путина в Пхеньян и Ханой «активно готовится».
Ким Чен Ын посещал Россию с 12 по 17 мая 2023 г. с официальным визитом. Тогда он провел переговоры с Путиным, а также другими российскими политиками и чиновниками. 14 сентября стало известно, что Ким Чен Ын пригласил Путина посетить КНДР. Глава российского государства принял приглашение. Сам Путин до сих пор только один раз посещал с визитом Северную Корею – это было еще в начале его первого срока, 19−20 июля 2000 г., тогда он встречался с предыдущим лидером КНДР Ким Чен Иром.
26 марта онлайн-газета Vietnamnet писала, что Нгуен Фу Чонг в телефонном разговоре с Путиным пригласил его посетить Вьетнам с официальным визитом и уже тогда он принял приглашение. 30 мая заместитель главы МИД России Андрей Руденко говорил, что подготовка визитов Путина в Северную Корею и Вьетнам находится на продвинутой стадии.
Вьетнам Путин во время своего пребывания на посту президента посещал четыре раза – последний раз в ноябре 2017 г. с рабочим визитом на саммит АТЭС. Там он встретился с тогдашним президентом США Дональдом Трампом, а также провел переговоры с премьер-министром Японии на тот момент Синдзо Абэ и председателем КНР Си Цзиньпином. Последний же официальный визит Путина во Вьетнам был в ноябре 2013 г.