В Кремле объявили о визите Путина в КНДР

В Кремле объявили о визите Путина в КНДРПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит уже готовится
Президент России Владимир Путин приглашен посетить КНДР с официальным визитом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«У президента Путина есть действующее приглашение посетить Северную Корею с официальным визитом. Визит готовится. Мы своевременно сообщим даты такой поездки», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Лидер КНДР Ким Чен Ын посещал Россию с 12 по 17 мая 2023 г. с официальным визитом. Тогда он провел переговоры с Путиным, а также другими российскими политиками и чиновниками. 14 сентября стало известно, что Ким Чен Ын пригласил Путина посетить КНДР. Глава российского государства принял приглашение.
Кроме того, в июле 2023 г. экс-министр обороны России Сергей Шойгу посетил празднование окончания Корейской волны. С визитом в Пхеньян приезжал и глава МИД России Сергей Лавров – он посетил КНДР в октябре 2023 г.
Визит президента в КНДР может быть прорывным не только для отношений Пхеньяна и Москвы, но и с точки зрения региональной политики в целом, полагает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.
Эксперт объясняет, что направления партнерства могут определяться на базе прогресса, достигнутого осенью 2023 г., когда лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом. Среди них может быть и военно-стратегическое сотрудничество.
При этом, уточняет Асмолов, на пути долгосрочного прогресса в отношениях двух стран есть ряд сложностей, включая определение отношения к международным санкциям, введенным в отношении КНДР.
В марте 2024 г. Пхеньян посетила делегация Службы внешней разведки (СВР) во главе с ее директором Сергеем Нарышкиным. Тогда состоялись переговоры Нарышкина с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ, также встречу провели работники министерства госбезопасности КНДР и члены делегации СВР. Главной темой переговоров стали международные и региональные вопросы, связанные с ситуациями вокруг Корейского полуострова и России.
15 января Песков сообщил, что Путин посетит Пхеньян в обозримом будущем. Тогда в Кремле выразили надежду, что президент воспользуется действующим приглашением и такой визит состоится.
18 мая Владимир Путин провел совещание, где заслушал доклад министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова. Он отвечает за развитие торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с КНДР. На вопрос о возможных темах переговоров с лидером КНДР Песков уточнил, что взаимодействие по природоохранным мероприятиям действительно ведется и будет продолжаться.