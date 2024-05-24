В Кремле объявили о визите Путина в КНДР

В марте 2024 г. Пхеньян посетила делегация Службы внешней разведки (СВР) во главе с ее директором Сергеем Нарышкиным. Тогда состоялись переговоры Нарышкина с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ, также встречу провели работники министерства госбезопасности КНДР и члены делегации СВР. Главной темой переговоров стали международные и региональные вопросы, связанные с ситуациями вокруг Корейского полуострова и России.