Суд заочно арестовал командира ВСУ по делу о гибели экипажа самолета ВКС России

Происшествие случилось 23 февраля этого года, когда судно патрулировало воздушное пространство России. По версии следствия, Дзяман понимал, что самолет не предназначен для боевых действий и не имеет вооружения, а его полет проходил исключительно над РФ, но все же отдал своим подчиненным незаконный приказ на его уничтожение.