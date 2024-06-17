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Суд заочно арестовал командира ВСУ по делу о гибели экипажа самолета ВКС России

Ведомости

Хамовнический суд Москвы заочно арестовал командира 138-й зенитной ракетной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Николая Дзямана по делу об уничтожении самолета Воздушно-космических сил (ВКС) РФ и гибели 10 членов экипажа. Об этом сообщил Следственный комитет России (СКР).

Происшествие случилось 23 февраля этого года, когда судно патрулировало воздушное пространство России. По версии следствия, Дзяман понимал, что самолет не предназначен для боевых действий и не имеет вооружения, а его полет проходил исключительно над РФ, но все же отдал своим подчиненным незаконный приказ на его уничтожение.

«Указанные действия привели к гибели 10 членов экипажа и уничтожению самолета», – сообщили в СКР.

Дзяману заочно предъявлено обвинение в совершении преступления по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший причинение смерти человеку), он объявлен в федеральный розыск. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

Командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук 23 февраля в своем Telegram-канале писал, что украинскими военными якобы был сбит российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский тогда же в своем Telegram-канале заявил об уничтожении А-50У (модернизированная версия А-50, которая может обнаруживать новые типы летательных аппаратов, одновременно сопровождать большее количество целей и наводимых истребителей). Минобороны РФ эту информацию не подтверждали.

28 февраля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы военно-промышленной комиссии призвал обеспечить силы ПВО самыми современными средствами и зачитал письмо Иосифа Сталина к двум директорам заводов по выпуску самолетов, в которых тот обещал «кару» за их производство в недостаточном количестве. На следующий день глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация намерена восстановить прежний выпуск самолетов ДРЛО А-50, поскольку в нем есть потребность у ВС РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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